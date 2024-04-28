السودان يطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن للبحث في "عدوان الإمارات"

تقدم السودان بطلب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي للبحث فيما اعتبره "عدوان الإمارات على الشعب السوداني" ومساندتها قوات الدعم السريع في الحرب التي تخوضها مع الجيش، بحسب ما أفاد مسؤول دبلوماسي سوداني.

وقال المسؤول لوكالة الصحافة الفرنسية طالبا عدم كشف اسمه "تقدم مندوبنا الدائم لدى الأمم المتحدة (الجمعة) بطلب لعقد جلسة طارئة لمجلس الأمن لبحث عدوان الإمارات على الشعب السوداني، وتزويد المليشيا الإرهابية بالسلاح والمعدات"، في إشارة إلى الدعم السريع.

كذلك، أفادت وكالة أنباء السودان (سونا) بأن مندوب الخرطوم الحارث إدريس قدّم الطلب "ردا على مذكرة مندوب الإمارات للمجلس"، وشدد على أن دعم الإمارات "لمليشيا الدعم السريع الإجرامية التي شنت الحرب على الدولة يجعل الإمارات شريكة في كل جرائمها"، وفق تعبيره.

ولم يصدر عن مجلس الأمن بيان فوري بشأن دعوة السودان لعقد الجلسة الطارئة.

ويتصاعد التوتر منذ أشهر بين الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان، وبين الإمارات العربية المتحدة. ويتهم الجيش أبو ظبي بدعم قوات الدعم السريع وقائدها محمد حمدان دقلو في النزاع الذي اندلع بينهما في أبريل/نيسان 2023.

ورفضت أبو ظبي هذه الاتهامات في رسالة إلى مجلس الأمن الأسبوع الماضي.

وقالت إن "كافة الادعاءات المتعلقة بتورّط الإمارات في أي شكل من أشكال العدوان أو زعزعة الاستقرار في السودان، أو تقديمها لأي دعم عسكري أو لوجستي أو مالي أو سياسي لأي فصيل في السودان هي ادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى أدلة موثوقة لدعمها"، وفق الرسالة التي نشرتها الخارجية الإماراتية على موقعها.

قلق عميق

وبشكل منفصل، أعرب مجلس الأمن الدولي السبت عن "قلقه العميق" إزاء تصاعد القتال في منطقة شمال دارفور السودانية، محذرا من احتمال شن هجوم وشيك من جانب قوات الدعم السريع ومجموعات متحالفة معها على الفاشر.

والفاشر هي العاصمة الوحيدة بين عواصم ولايات دارفور الخمس التي لا تسيطر عليها قوات الدعم السريع.

وأدت الحرب في السودان إلى مقتل الآلاف ودفعت البلاد البالغ عدد سكانها 48 مليون نسمة إلى حافة المجاعة، ودمّرت البنى التحتية المتهالكة أصلا، وتسبّبت بتشريد أكثر من 8.5 ملايين شخص، بحسب الأمم المتحدة.

وفي ديسمبر/كانون الأول الماضي طلب السودان من 15 دبلوماسيا إماراتيا مغادرة البلاد بعدما اتّهم قائد بارز في الجيش أبو ظبي بمساندة قوات الدعم السريع. وتزامن مع ذلك خروج تظاهرات في مدينة بورتسودان (شرق) تطالب بطرد السفير الإماراتي.

وفي أغسطس/آب من العام الماضي، نقلت صحيفة وول ستريت جورنال الأميركية عن مسؤولين أوغنديين أنه عثر على أسلحة في طائرة شحن إماراتية كان يفترض أن تنقل مساعدات إنسانية للاجئين سودانيين في تشاد، ونفت الإمارات تلك التقارير وقتها.