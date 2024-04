ارتفاع ضحايا سيول عُمان والإمارات تشهد أكبر كمية أمطار منذ عقود

أعلنت سلطنة عمان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 19 قتيلا و4 مفقودين، وجرفت الأمطار ملاجئ النازحين شرقي اليمن، بينما أعلنت دبي أنها شهدت كمية أمطار لم تشهدها منذ عقود، فيما قضى بأفغانستان نحو 70 شخصا منذ السبت بالفيضانات.

ومنذ 3 أيام، تشهد سلطنة عمان -مع دول خليجية أخرى مثل البحرين والإمارات- أمطارا رعدية غزيرة أدت لفيضانات وسيول، مما أسفر عن وفاة 12 طالبا في المدرسة.

وفي اليمن، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أمطارا غزيرة جرفت ملاجئ النازحين في محافظة مأرب شرقي البلاد، مما أدى إلى فقدانهم للمأوى.

وتشهد عدة محافظات يمنية منذ أيام أمطارا غزيرة أدت إلى تضرر العديد من السكان، خصوصا في صفوف النازحين جراء الحرب.

وفي الإمارات، أعلنت السلطات تسجيل أكبر كمية أمطار تهطل عليها منذ 75 عاما، وسط تأجيل الرحلات الجوية وتعليق العمل بالمؤسسات الحكومية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إن البلاد سجلت أول أمس الثلاثاء مع بدء الأمطار الغزيرة هطول أكبر كميات أمطار منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.

