ارتفاع ضحايا سيول عُمان والإمارات تشهد أكبر كمية أمطار منذ عقود

أعلنت سلطنة عمان اليوم الأربعاء ارتفاع حصيلة ضحايا السيول إلى 19 قتيلا و4 مفقودين، وجرفت الأمطار ملاجئ النازحين شرقي اليمن، بينما أعلنت دبي أنها شهدت كمية أمطار لم تشهدها منذ عقود، فيما قضى بأفغانستان نحو 70 شخصا منذ السبت بالفيضانات.

ومنذ 3 أيام، تشهد سلطنة عمان -مع دول خليجية أخرى مثل البحرين والإمارات- أمطارا رعدية غزيرة أدت لفيضانات وسيول، مما أسفر عن وفاة 12 طالبا في المدرسة.

وفي اليمن، أعلنت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن أمطارا غزيرة جرفت ملاجئ النازحين في محافظة مأرب شرقي البلاد، مما أدى إلى فقدانهم للمأوى.

وتشهد عدة محافظات يمنية منذ أيام أمطارا غزيرة أدت إلى تضرر العديد من السكان، خصوصا في صفوف النازحين جراء الحرب.

أكبر كمية أمطار

وفي الإمارات، أعلنت السلطات تسجيل أكبر كمية أمطار تهطل عليها منذ 75 عاما، وسط تأجيل الرحلات الجوية وتعليق العمل بالمؤسسات الحكومية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إن البلاد سجلت أول أمس الثلاثاء مع بدء الأمطار الغزيرة هطول أكبر كميات أمطار منذ بدء تسجيل البيانات المناخية في عام 1949.

There has been massive floodings in Dubai because of cloud seeding weather modification. This is ACTUAL man made climate change! pic.twitter.com/VJXnxJvbWa — PeterSweden (@PeterSweden7) April 17, 2024

وطلب مطار دبي من المسافرين اليوم عدم التوجه إلى المطار إلا في حالات الضرورة القصوى وللمسافرين الذين تأكدت رحلاتهم، بعد الفيضانات التي طالت المطار أيضا.

وأكد المطار أن الرحلات الجوية تم تأجيلها وتحويلها، وألغيت حوالي 43 رحلة جوية من دبي إلى باكستان، مما أدى إلى تقطع السبل بمئات الركاب.

وأعلنت شركة "طيران الإمارات"، الناقل الجوي الرئيسي في دبي، تعليق إنجاز إجراءات السفر للمسافرين المغادرين من مطار دبي حتى منتصف الليل بسبب التحديات التشغيلية الناجمة عن سوء الأحوال الجوية وظروف الطرق.

70 قتيلا بأفغانستان

وفي أفغانستان، قضى 70 شخصا خلال 5 أيام جراء أمطار غزيرة وفيضانات، فيما أصيب 56 آخرون بجروح ودُمّر أكثر من ألفين و600 منزل ونفقَ أكثر من ألفي رأس ماشية.

ومنذ أسابيع عدة، تشهد حوالي 20 من ولايات أفغانستان البالغ عددها 34، مستويات مرتفعة من الأمطار بما فيها كابل.

وشهدت أفغانستان شتاء جافا جدا وتعاني من اضطرابات مناخية، وكان 60 شخصا قضوا بعد هطول أمطار غزيرة في الأسابيع الـ3 الأخيرة من الشهر الماضي.