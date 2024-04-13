مقتل 5 أشخاص في عملية طعن بأستراليا

أفادت وسائل إعلام أسترالية بمقتل 5 أشخاص وإصابة آخرين بعضهم حالته حرجة، في عملية طعن اليوم السبت داخل مركز تسوق في مدينة سيدني الأسترالية.

وأكدت الشرطة الأسترالية مقتل الأشخاص الخمسة، وأوضحت أن القاتل تصرف بشكل منفرد.

ونشرت وسائل إعلام أسترالية وشهود عيان، مشاهد لانتشار أمني واسع في محيط مركز التسوق، ودعت الشرطة المواطنين إلى تجنب البقاء في المنطقة وأوضحت أن التحقيقات ماتزال مستمرة بشأن الحادث.

وسط استنفار أمني.. إجلاء المئات من مركز تجاري في #سيدني بعد تعرض عدة أشخاص للطعن، وفق الشرطة الأسترالية#إرم_نيوز #استراليا #Sydney pic.twitter.com/L2rDtxpQqB — Erem News – إرم نيوز (@EremNews) April 13, 2024

وذكر موقع إخباري أسترالي أن الشرطة أجلت مئات الأشخاص من مركز التسوق الذي جرت فيه عملية الطعن، وباشرت التحقيق الأمني في الحادث؛ للوقوف على ملابساته.

وقالت وكالة الأنباء الفرنسية إن الشرطة الأسترالية أكدت تلقيها بلاغات تفيد بتعرض عدة أشخاص للطعن في مركز ويستفيلد بونداي جانكش للتسوق الذي كان يعج بالناس في عطلة نهاية الأسبوع.

كما نقلت الوكالة عن مصادر في جهاز الإسعاف بسيدني قولها إن الشرطة قتلت رجلا يُعتقد أنه المهاجم، وإن دوافع الهجوم لم تتضح بعد.