الاثنين غرة رمضان بمعظم الدول العربية والثلاثاء بالأردن وعُمان والمغرب وليبيا

أعلنت 17 دولة عربية أن اليوم الاثنين سيكون غرة شهر رمضان، في حين حددت 4 دول هي سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا الثلاثاء أول أيام الشهر الفضيل لتعذر رؤية الهلال لديها.

جاء ذلك بحسب مصادر رسمية في تلك البلدان بشأن نتائج استطلاع هلال شهر رمضان.

ففي السعودية، أفاد الديوان الملكي في بيان بأن "المحكمة العليا تقرر أن الاثنين الموافق 11 مارس/آذار 2024 هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445 هـ"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية للبلاد.

كما أعلنت قطر والكويت والإمارات والبحرين واليمن رؤية هلال شهر رمضان وبداية الشهر الفضيل الاثنين، بحسب ما نقلت وكالات الأنباء في تلك البلدان وبيان لوزارة الأوقاف اليمنية.

كما حددت مصر ولبنان وفلسطين الاثنين أيضا بداية شهر رمضان، وفق بيانات منفصلة لمفتي دار الإفتاء المصرية شوقي علام ومفتي لبنان الشيخ عبد اللطيف دريان ومفتي فلسطين الشيخ محمد حسين.

الأهالي يؤدون أول صلاة تراويح على أنقاض مسجد الفاروق المدمر في رفح جنوب قطاع غزة. pic.twitter.com/XESyCqnwJA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 10, 2024

وسيحل أول يوم في رمضان الاثنين في كل من السودان والعراق وسوريا، وفق بيانات منفصلة صادرة عن مجمع الفقه الإسلامي السوداني وديوان الوقف السني في العراق ووزارة أوقاف النظام السوري.

كما أعلنت الجزائر وتونس وجيبوتي أول أيام رمضان الاثنين، بحسب وكالة الأنباء الجزائرية وبيانين صادرين عن مفتي الجمهورية التونسية هشام بن محمود والأوقاف الجيبوتية.

من جانبها، أعلنت كل من موريتانيا والصومال أن الاثنين هو غرة شهر رمضان، وذلك بحسب الوكالتين الرسميتين للأنباء في الدولتين، فيما لم ترد أنباء بعد عن نتيجة استطلاع الهلال في جزر القمر.

بينما أعلنت سلطنة عمان والأردن والمغرب وليبيا عدم رؤية هلال رمضان، وبداية الشهر الفضيل الثلاثاء، وفق بيانات منفصلة نقلتها وكالة الأنباء العمانية ومفتي عام الأردن أحمد الحسنات والأوقاف المغربية ودار الإفتاء الليبية.

كما أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا وتايلند وسنغافورة أن بعد غد الثلاثاء هو أول أيام شهر رمضان.

ويحل شهر رمضان هذا العام وسط حرب مدمرة تشنها إسرائيل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين -معظمهم أطفال ونساء- ودمارا هائلا في المرافق الحيوية والمستشفيات وكارثة إنسانية غير مسبوقة.