الحوثي يطلق صواريخ باليستية تجاه إيلات وقصف أميركي بريطاني على شمال اليمن

قال الجيش الإسرائيلي إن دفاعاته الجوية اعترضت فوق البحر الأحمر صاروخا باليستيا أطلق من اليمن، وكان في طريقه إلى إسرائيل.

وحسب بيان الجيش، فإن منظومة الصواريخ المضادة للصواريخ البعيدة المدى "آرو/ حيتس" اعترضت الصاروخ، وأسقطته قبل وصوله إلى هدفه.

من جانبه أكد المتحدث العسكري للحوثيين العميد يحيى سريع أنهم نفذوا "عملية عسكرية ضد أهداف محددة للعدو الإسرائيلي في منطقة أم الرشراش" (إيلات) بعدد من الصواريخ الباليستية، متوعدا بـ"مزيد من العمليات ضد العدو حتى وقف العدوان على غزة".

وأشار شهود عيان إلى أنهم سمعوا دوي انفجار شديد في أجواء البحر الأحمر، بالقرب من مدينة إيلات في خليج العقبة، يشتبه بأنها نجمت عن إطلاق منظومة "حيتس" صواريخ مضادة، اعترضت الصاروخ وفجرته في الجو.

ירוט טיל בליסטי עי מערכת חץ שנורה מתימן pic.twitter.com/WmmKOemFym — Or Heller אור הלר (@OrHeller) February 2, 2024

قصف أميركي بريطاني

من جانب آخر، أعلنت جماعة الحوثي، اليوم الجمعة، أن الولايات المتحدة وبريطانيا نفذتا هجوما على محافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقالت قناة المسيرة الفضائية التابعة للحوثيين عبر شريطها الإخباري: "عدوان أميركي بريطاني يستهدف بـ4 غارات منطقة الجر بمديرية عبس في محافظة حجة"، دون تفاصيل أخرى.

ومحافظة حجة خاضعة في معظمها لسيطرة الحوثيين، وترتبط بحدود برية مع المملكة العربية السعودية، ولم يصدر تعليق أميركي أو بريطاني بشأن القصف الذي أعلنته الجماعة بعد.

والأربعاء، قال زعيم الجماعة عبد الملك الحوثي، في كلمة متلفزة، إن "الضربات الأميركية والبريطانية على اليمن فاشلة ولا تأثير لها، ولن تحدّ من قدراتنا العسكرية"، متعهدا "بمواصلة الهجمات في البحر الأحمر وخليج عدن حتى وقف العدوان الإسرائيلي ورفع الحصار عن قطاع غزة".

وبوتيرة متقطعة منذ 12 يناير/كانون الثاني الماضي، يشن تحالف تقوده الولايات المتحدة غارات يقول إنها تستهدف "مواقع للحوثيين" في مناطق مختلفة من اليمن، ردا على هجماتها في البحر الأحمر، وهو ما قوبل بتوعد من الجماعة بأنها "لن تمر دون رد".

مظاهرات يمنية

في سياق متصل، شارك عشرات الآلاف من اليمنيين، في مظاهرة حاشدة بالعاصمة صنعاء وعدد من المحافظات الخاضعة لسيطرة الحوثيين، من بينها محافظة حجة. وخرج المتظاهرون استجابة لدعوة وجهها زعيم الحوثيين، للتظاهر "نصرة لغزة، ودعما لهجمات الجماعة المسلحة ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر".

وردد المتظاهرون هتافات منددة بالضربات الأميركية البريطانية، وهتافات الصرخة التابعة للجماعة والتي تدعو إلى "الموت لأميركا وإسرائيل".

وفي 18 كانون الأول/ديسمبر الماضي، أعلنت الولايات المتحدة عن تشكيل تحالف "حارس الإزدهار" من عدة دول، من أجل ردع هجمات الحوثيين في البحر الأحمر.

و"تضامنا مع غزة" التي تتعرض منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، لحرب إسرائيلية مدمرة بدعم أميركي، يستهدف الحوثيون بصواريخ ومسيّرات سفن شحن مرتبطة بإسرائيل في البحر الأحمر، مما أثر سلبا على حركة الشحن والتجارة والإمداد.