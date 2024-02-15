رئيس وزراء الهند يفتتح معبدا هندوسيا في الإمارات

افتتح رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الأربعاء، أكبر معبد هندوسي حجري تقليدي في الشرق الأوسط في أبوظبي، وذلك خلال زيارته لدولة الإمارات التي بدأت الثلاثاء واستمرت لمدة يومين.

وكانت هذه هي ثالث زيارة يقوم بها مودي للإمارات خلال ثمانية أشهر، حيث قال على حسابه بموقع إكس عن هذه الخطوة: "أشعر بالسعادة لكوني جزءًا من هذه اللحظة المقدسة".

وحسب وكالة الأناضول، فقد نقلت وسائل إعلام هندية كلمة مصورة لمودي، خلال افتتاح المعبد، قال فيها "لقد كتبت دولة الإمارات اليوم فصلا ذهبيا في تاريخ البشرية"، معتبرا أن هذا المعبد سيضخ طاقة جديدة في العلاقات بين الهند والإمارات.

ويقع المعبد في منطقة أبو مريخة قرب الطريق السريع الذي يربط العاصمة أبوظبي بإمارة دبي المجاورة التي افتتحت أيضا معبدا هندوسيا العام الماضي. ووفق وسائل إعلام هندية، تبلغ مساحة المعبد 55 ألف متر مربع، ويعد أكبر معبد هندوسي مبني بالحجر التقليدي في الشرق الأوسط.

ووفقا للأناضول، تشكل الجالية الهندية في الإمارات أكبر جالية وافدة في هذا البلد الخليجي. وتعززت العلاقات بين البلدين تدريجيا منذ الزيارة التاريخية التي قام بها مودي إلى الإمارات عام 2015، وكانت الأولى التي يقوم بها رئيس وزراء هندي للبلد الخليجي منذ أكثر من 30 عاما.

تطرف وتهميش

أما وكالة رويترز فقد ذكرت أن عشرات الآلاف من الهنود توافدوا على ملعب كرة قدم في أبو ظبي الأربعاء للهتاف لمودي الذي يسعى للفوز بولاية ثالثة، مشيرة إلى أن عدد الهنود في الإمارات يبلغ نحو 3.5 مليونا، وإلى أن الإمارات تعد من أكبر الشركاء التجاريين للهند.

ونقلت رويترز عن معارضين هنود أنه منذ تولي مودي منصب رئيس الوزراء في عام 2014، ارتفع معدل التطرف الديني مع تهميش المسلمين الهنود الذين يشكلون نسبة 14 بالمئة من إجمالي السكان البالغ تعدادهم 1.42 مليار نسمة.

وأشارت الوكالة إلى أن الهند والإمارات وقعا سلسلة من الاتفاقيات خلال الزيارة، منها اتفاق إطاري بشأن تطوير ممر تجاري بحري وسكك حديدية تمتد من الهند عبر بحر العرب إلى الإمارات وعبر دول الشرق الأوسط، بما في ذلك إسرائيل، إلى أوروبا.

جدير بالذكر أن رئيس الوزراء الهندي وصل إلى الدوحة مساء الأربعاء، في زيارة لقطر هي الأولى من نوعها منذ 8 سنوات، حيث التقى عقب وصوله برئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.وحسب وكالة الأناضول، فقد جرى خلال الاجتماع استعراض علاقات التعاون بين البلدين الصديقين وسبل دعمها وتطويرها، لا سيما في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار ، وفق بيان مقتضب للخارجية القطرية.