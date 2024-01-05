شهيد برصاص الاحتلال في بيت ريما وإصابات في نابلس ومخيم بلاطة

أفاد مراسل الجزيرة باستشهاد فلسطيني إثر إصابته برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي اقتحمت بلدة بيت ريما في الشمال الغربي لمدينة رام الله بالضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن 6 شبان فلسطينيين أصيبوا خلال مواجهات قوات الاحتلال مع شبان فلسطينيين اندلعت وسط البلدة، عقب اقتحام قوات وأليات الاحتلال لها فجر اليوم الجمعة.

كما أصيب عدد من الفلسطينيين خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية من مدينة نابلس شمالي الضفة الغربية.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إنه سُجّلت إصابات عدة خلال اقتحام المخيم، ومنع الاحتلال سيارات الإسعاف من نقل المصابين.

ودهمت قوات الاحتلال المدينة من حاجز بيت فوريك العسكري جنوبها، واقتحمت المخيم والمنطقة الشرقية مصحوبة بجرافة وسط إطلاق نار، واشتباكات وسماع دوي انفجارات متتالية، بينما شوهدت قوات الاحتلال في أحياء عدة في المخيم.

وواصلت قوات الاحتلال خلال الليلة الماضية اقتحام مدن وبلدات عدة بالضفة، فاقتحمت مدينة حلحول شمال الخليل، وسيّرت دوريات وآليات بالمدينة، تبعها اقتحام مدينة يطا جنوبي الخليل، كما دهمت قوات الاحتلال قرية عزون شرقي قلقيلية.

وفي وقت سابق اشتبك مقاومون فلسطينيون مع جيش الاحتلال في مناطق عدة بالضفة الغربية ، في حين سحب الجيش قواته بالكامل من مخيم نور شمس بمدينة طولكرم، بعد عملية عسكرية استمرت نحو 40 ساعة.

وتأتي الاقتحامات والاعتقالات في المدن والمخيمات في إطار تصعيد إسرائيلي واسع في الضفة الغربية، منذ إطلاق المقاومة معركة طوفان الأقصى بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

وبلغت حصيلة الاعتقالات منذ ذلك التاريخ نحو 5 آلاف و630 معتقلا، وفقا لأحدث بيانات نشرها -أمس الخميس- نادي الأسير الفلسطيني.