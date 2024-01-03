الدويري: إسرائيل حصرت هجومها في الوسط لفصل الشمال عن الجنوب

قال الخبير العسكري اللواء فايز الدويري إن القوات الإسرائيلية انسحبت بشكل كبير من غربي مدينة غزة وبقيت في الجزء الشرقي فقط، مشيرا إلى أنها لم تعد تهاجم إلا في منطقة البريج وسط القطاع لفصل الشمال عن الجنوب.

وأضاف الدويري في تحليله اليومي على الجزيرة أن جيش الاحتلال سحب 8 ألوية -منها الـ5 ألوية التي أعلن عنها مؤخرا- لكنه لم ينقلها إلى مناطق أخرى، وإنما أعادها إلى غلاف غزة.

وتأتي هذه الانسحابات ضمن المرحلة الثالثة من العملية البرية التي أعلن جيش الاحتلال الشروع فيها، وفق الدويري.

وقال الدويري إن هناك حالة قتال متحرك في منطقة البريج، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال تحاول السيطرة على المنطقة الفاصلة بين الشمال والجنوب.