مباحثات لرئيس الأركان الجزائري مع مدير الاستخبارات المركزية الأميركية
7/9/2023
قالت وزارة الدفاع الجزائرية إن رئيس أركان الجيش الفريق أول السعيد شنقريحة تلقى الأربعاء اتصالا هاتفيا من مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية وليام بيرنز، حيث أعرب كلاهما عن ارتياحه لمستوى التنسيق الأمني بين الجانبين.
وأضافت الوزارة في بيان أن الجانبين أعربا عن "إرادتهما المشتركة على تعزيز أواصر التعاون والتنسيق بين البلدين في المجال الأمني".
وذكر البيان أن المحادثات كانت "فرصة للجانبين للتعبير عن ارتياحهما لمستوى التنسيق الأمني المحقق، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب".
المصدر : وكالات