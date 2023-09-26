العراق يجدد حرصه على تجاوز الخلاف مع الكويت بخور عبد الله

جدّد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني حرص بغداد على تجاوز الخلاف مع الكويت بشأن قضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، يأتي ذلك في وقت بحث فيه وزير الخارجية الكويتي مع نظيره البريطاني تداعيات القضية.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية عن بيان للمكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء قوله "جدد رئيس مجلس الوزراء التزام الحكومة بالقرارات الدولية ومبادئ حسن الجوار، وأكد حرصها على تجاوز الخلاف الحاصل مع دولة الكويت الشقيقة، وبذل الجهود لإيجاد حل لقضية تنظيم الملاحة في خور عبد الله، بما لا يتعارض مع الدستور العراقي والقانون الدولي".

وأشار البيان إلى أن "مثل هذه الأزمات تحل بالتفاهم والركون إلى العقلانية، بعيدا عن لغة الانفعال والتصريحات الشعبوية المتشنجة التي لا تنتج سوى المزيد من الأزمات والتوتر".

وأوضح البيان أن السوداني أبدى ثقته التامة بزوال هذا الخلاف نظرا لما يمتلكه الجانبان العراقي والكويتي من إرادة قوية على حل هذا الملف عبر آليات التفاهم والحوار المتبادل.

في غضون ذلك، بحث وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح مع نظيره البريطاني جيمس كليفرلي تداعيات قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق، والذي يقضي بعدم دستورية الاتفاقية المبرمة مع الكويت بشأن خور عبد الله.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن بيان للخارجية الكويتية أن المباحثات الهاتفية بين الوزيرين تركز على ما وصفتها بالمغالطات التاريخية التي تضمنها قرار المحكمة وإلغاء البروتوكول الأمني الموقع بين البلدين عام 2008.

وزير الخارجية يبحث هاتفيا مع نظيره البريطاني تداعيات قرار المحكمة العراقية بشأن خور عبدالله والمغالطات التاريخية التي تضمنها وإلغاء العراق البروتوكول الأمني الموقع بين البلدين عام 2008https://t.co/m9JZUuY7eZ@MOFAKuwait#كونا #الكويت pic.twitter.com/JIlig0jVlE — كونا KUNA (@kuna_ar) September 26, 2023

وكان مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي قال أمس الاثنين إن بلاده تحترم سيادة الكويت تاريخا وحاضرا ومستقبلا، وذلك في أعقاب لقاء جمعه بفهد الفضلي نائب السفير الكويتي في بغداد.

وأكد الأعرجي أن اللقاء الذي جمع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بنظيره الكويتي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح في نيويورك مؤخرا على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، "أثبت موقف المحبة والاحترام تجاه الشقيقة الكويت".

وأضاف الأعرجي -في منشور على منصة إكس- أن اللقاء أثبت أيضا أن "التفاهم والحوار هما السبيل لحل جميع القضايا وفق مبدأ حسن الجوار ومن خلال اللجان القانونية المختصة".

يشار إلى أن رئيس الوزراء الكويتي كان قد أكد عقب لقاء نظيره العراقي في نيويورك رغبة بلاده في الانتهاء من ترسيم الحدود البحرية مع العراق لما بعد العلامة 162.

بدوره، أشار السوداني إلى رغبة بغداد في الاستمرار في عقد اجتماعات اللجان المشتركة وتبادل الزيارات بين المسؤولين والخبراء في البلدين من أجل تعزيز مستويات التعاون والشراكة وبناء الثقة والارتقاء بالعلاقات الثنائية وتجاوز جميع العقبات.

كما أكد التزام العراق بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادئ القانون الدولي، والتفاهمات المشتركة وحسن الجوار، وسلامة أراضي دولة الكويت.

وتصاعدت التوترات مؤخرا بين العراق والكويت بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية في الرابع من سبتمبر/أيلول الجاري بعدم دستورية تصديق البرلمان العراقي على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين، والتي صوّت عليها البرلمان العراقي عام 2013.