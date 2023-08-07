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التلفزيون الرسمي السوري: صواريخ إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة دمشق

مدونات - الضربات الإسرائيلية على سوريا
خلال الأعوام الماضية شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا أصابت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني (رويترز-أرشيف)
7/8/2023-|آخر تحديث: 7/8/202303:10 AM (بتوقيت مكة المكرمة)

ذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت إلى "عدوان إسرائيلي" بالصواريخ استهدف محيط العاصمة دمشق.

وفي يوليو/تموز الماضي شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع في ريف حمص وسط سوريا، حيث استهدف القصف بطارية للدفاع الجوي السوري أُطلق منها صاروخ باتجاه إسرائيل.

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا أصابت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر، في مناطق عدة.

ونادرا ما تقر إسرائيل علنا بتنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في الأراضي السورية.

المصدر : الجزيرة + رويترز