التلفزيون الرسمي السوري: صواريخ إسرائيلية تستهدف محيط العاصمة دمشق

ذكرت وسائل إعلام رسمية في سوريا أن الدفاعات الجوية السورية تصدت إلى "عدوان إسرائيلي" بالصواريخ استهدف محيط العاصمة دمشق.

وفي يوليو/تموز الماضي شنت إسرائيل غارات جوية على مواقع في ريف حمص وسط سوريا، حيث استهدف القصف بطارية للدفاع الجوي السوري أُطلق منها صاروخ باتجاه إسرائيل.

مراسل سانا: وسائط دفاعنا الجوي تتصدى لأهداف معادية في سماء محيط دمشق. (https://t.co/E9OB9UobAL) pic.twitter.com/nJdNsMiBay — الوكالة العربية السورية للأنباء – سانا (@SanaAjel) August 6, 2023

وخلال الأعوام الماضية، شنّت إسرائيل مئات الضربات الجوية في سوريا أصابت مواقع للجيش السوري وأهدافا إيرانية وأخرى لحزب الله اللبناني، بينها مستودعات أسلحة وذخائر، في مناطق عدة.

ونادرا ما تقر إسرائيل علنا بتنفيذ ضربات في سوريا، لكنها تكرر أنها ستواصل تصديها لما تصفها بمحاولات إيران ترسيخ وجودها العسكري في الأراضي السورية.