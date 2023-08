مصادر روسية تؤكد مصرع قائد فاغنر وصحيفة تشير إلى احتمال إسقاط طائرته

أكدت وسائل إعلام روسية وأخرى موالية لمجموعة فاغنر العسكرية الخاصة مقتل رئيس المجموعة يفغيني بريغوجين مع مساعدين له كانوا على متن الطائرة التي تحطمت مساء أمس قرب موسكو، رغم أنه لم يصدر بعد تأكيد رسمي بذلك من السلطات الروسية.

وتحطمت الطائرة الخاصة من طراز "إمبراير ليغاسي" في منطقة تفير (شمال موسكو) بُعيد إقلاعها باتجاه سان بطرسبورغ. وحسب مصادر روسية، فإن بريغوجين عاد للتو من أفريقيا، وكان قد ظهر قبل يوم في مقطع مصور حاملا بندقية في صحراء.

وأكدت مصادر رسمية روسية -بينها هيئة الطيران المدني- أن بريغوجين من بين الأشخاص العشرة الذين كانوا على متن الطائرة ولم ينج منهم أحد.

وقالت هيئة الطيران الروسية إنه كان على متن الطائرة المنكوبة 7 ركاب و3 من أفراد الطاقم، مشيرة إلى أن من الركاب الرجل الثاني في مجموعة فاغنر دميتري أوتكين.

وكتبت قناة "غراي زون" الموالية لفاغنر على تليغرام "رئيس مجموعة فاغنر، بطل من روسيا، وطني حقيقي لوطنه الأم، يفغيني فيكتوروفيتش بريغوجين قُتل نتيجة أفعال خونة لروسيا".

وأضافت القناة في المنشور "لكن حتى في الجحيم سيكون الأفضل، المجد لروسيا".

كما قال مصدر سياسي في مجموعة فاغنر للجزيرة إن المجموعة وقياداتها تعتمد حاليا على المعلومات الصادرة من الجهات الرسمية بشأن تحطم الطائرة فوق مقاطعة تفير، مشيرا إلى أنه من المفترض أن يكون يفغيني بريغوجين في الطائرة أثناء عودته من أفريقيا إلى سان بطرسبورغ عبر موسكو.

وأكد المصدر أنه لم يتم التعرف على جثة بريغوجين لكن تم العثور على هاتفه.

Clearer footage of Prigozhin’s Legacy 600 that went down in Tver Oblast pic.twitter.com/I98B3G4qBo

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) August 23, 2023