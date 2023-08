تحطم طائرة شمال موسكو على متنها يفغيني بريغوجين قائد مجموعة فاغنر

أفادت وكالة تاس الروسية للأنباء بمقتل 10 أشخاص إثر تحطم طائرة خاصة شمال موسكو.

وقالت هيئة الطيران المدني الروسية إن يفغيني بريغوجين زعيم مجموعة فاغنر كان على قائمة ركاب الطائرة التي تحطمت.

وحسب وزارة الطوارئ الروسية، فإن الطائرة التي تحطمت شمال موسكو -وعلى متنها بريغوجين- كانت متجهة من موسكو إلى سان بطرسبورغ.

ونُشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صور قيل إنها لتحطم الطائرة التي كان على متنها بريغوجين.

Has Putin killed the leader of the Wagner Group? pic.twitter.com/whDlhgmYAu

Russia just shot down a private jet belonging to Prigozhin over the Tver region.

‼️ Aircraft belonging to Prigozhin (head of the PMC Wagner) crashes in Russia – Russian media

Latest news by the Russian Ministry of Emergency Situations is that 10 people in board have been killed.#Prigozhin #Russian #Ukraine #WagnerGroup pic.twitter.com/eqvTbcyuqX

— News from Ukraine (@uasupport999) August 23, 2023