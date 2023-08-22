وزير الخارجية التركي من بغداد: العراق يمثل أولوية في سياستنا الخارجية

أجرى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان محادثات في بغداد التي وصل إليها اليوم الثلاثاء في زيارة رسمية، مؤكدا أن العراق يمثل أولوية في سياسة أنقرة الخارجية.

وقال فيدان خلال مؤتمر صحفي إنه بحث مع نظيره العراقي فؤاد حسين تعاون البلدين في مكافحة الإرهاب، داعيا إلى عدم السماح "للعدو المشترك" حزب العمال الكردستاني بتسميم العلاقات، على حد تعبيره.

وأكد وزير الخارجية التركي أن "للعلاقات مع العراق أولوية في سياستنا الخارجية، ونحافظ على مبادئنا باحترام سيادته".

وفي الجانب الاقتصادي، ذكر فيدان أن حجم التبادل التجاري بين تركيا والعراق أقل من الإمكانات الحقيقية.

وفيما يتعلق بالإساءات للمصحف الشريف في دول غربية -والتي أثارت غضبا في العالم الإسلامي واحتجاجات واسعة في العراق- قال وزير الخارجية التركي إن مثل هذه الاعتداءات تنتشر مثل الوباء في الدول الأوروبية.

ودعا فيدان العالم الإسلامي إلى الوقوف بحزم ضد جريمة الاعتداء على المصحف الشريف.

من جهته، وصف وزير الخارجية العراقي اجتماعه بنظيره التركي بالعملي، مشيرا إلى بحث قضايا مختلفة، ومؤكدا أن مبدأ بغداد "في التعامل مع التعقيدات والمشاكل هو الحوار مع الجانب التركي".

وأكد حسين أن العراق لا يسمح لأي طرف باستخدام أراضيه لاستهداف دول الجوار.

وذكر وزير الخارجية العراقي أنه تطرق خلال المحادثات إلى موضوع استئناف تصدير النفط عبر كردستان العراق، كما ناقش مع نظيره التركي أهمية حصول العراق على "حصة عادلة من المياه".

ويسعى العراق إلى الاتفاق مع تركيا على زيادة الإطلاقات المائية من نهري دجلة والفرات.