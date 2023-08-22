إيران تكشف عن نسخة متطورة من طائرتها المسيرة "مهاجر 10"

أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية اليوم الثلاثاء عن إزاحة الستار عن طائرة "مهاجر 10" المسيرة وانضمام صاروخي "خرمشهر" و"قاسم سليماني" الباليستيين إلى القوات المسلحة الإيرانية والقوات الجوية التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وشارك الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إلى جانب وزير الدفاع الإيراني العميد محمد رضا آشتياني وقائد القوات الجوية في الحرس الثوري العميد علي حاجي زاده في هذا المراسم بمناسبة يوم الصناعة الدفاعية في إيران.

وقالت وزارة الدفاع الإيرانية إن مسيرة مهاجر 10 قادرة على التحليق لمدة 24 ساعة على ارتفاع يصل إلى 7 آلاف متر بسرعة 210 كيلومترات كما أنها قادرة على تنفيذ العمليات في مدى يصل إلى ألفي كيلومتر.

كما أن هذه المسيرة هي النسخة المتطورة من مسيرة "مهاجر 6" وقادرة على حمل القنابل ومجهزة بمعدات الحرب الإلكترونية ورصد المعلومات.

وكثر الحديث أخيرا عن المسيرات الإيرانية بعد اتهامات دول غربية لطهران بتزويد روسيا بعدد منها خلال حربها في أوكرانيا وهو ما تنفيه إيران بشكل رسمي.

وتشير تقارير إعلامية أن الطائرات الإيرانية من دون طيار، استطاعت أن تحدث فرقا على الأرض خلال حرب أوكرانيا مع انخفاض كلفتها مقارنة بأسلحة وصواريخ غربية أخرى.

ونفت طهران رسميا أن يكون لديها نية لبيع طائرات مسيّرة لروسيا، وقالت إن ما سلمته لموسكو كان قبل الحرب على أوكرانيا.

ومن أبرز المسيرات الإيرانية التي يتم الحديث عن تزويد روسيا بها، المسيّرة الصغيرة "شاهد-136" أو "طائرة الكاميكازي"، التي تزن نحو 200 كيلوغرام، وتعد رخيصة، إذ تتراوح قيمتها بين 20 إلى 50 ألف دولار مقارنة -كمثال- بكلفة صواريخ كاليبر الروسية أو توماهوك الأميركية.

أما المسيّرة الأخرى التي يعتقد أن إيران باعتها لروسيا فهي "مهاجر 6" التي تُستخدم في مهام المراقبة والاستطلاع والتصوير والهجوم، وبدأت إيران إنتاجها عام 2018. وتزن هذه الطائرة نحو 600 كيلوغرام، وهي قادرة على البقاء في الجو 12 ساعة.