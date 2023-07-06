"قاتل تويتر".. مارك زوكربيرغ يطلق تطبيق ثريدز

في وقت تتعثر فيه منصة تويتر بالفعل، وجه مارك زوكربيرغ ضربة أخرى إلى إيلون ماسك حيث أطلق خدمة "ثريدز" المصاحبة لإنستغرام التي طال انتظارها وتتحدى تويتر، وهي خطوة من شأنها أن تزيد في احتدام المنافسة بين المليارديرين الرائدين في مجال التكنولوجيا.

وكتب زوكربيرغ الأربعاء في أول منشور له على التطبيق الجديد، "فلنفعل ذلك. مرحبا بكم في ثريدز". وأرفق العبارة برمز تعبيري للنار، وقال إن التطبيق سجل 5 ملايين اشتراك في أول 4 ساعات.

ويشبه التطبيق تويتر إلى حد بعيد، فهو يتيح وضع منشورات نصية قصيرة يمكن للمستخدمين الإعجاب بها وإعادة نشرها والرد عليها، ولكنه لا يتضمن أي إمكانيات لإرسال رسائل مباشرة.

ويمكن أن يصل طول المنشور إلى 500 حرف، وأن يشمل روابط وصورا ومقاطع فيديو تصل مدتها إلى 5 دقائق، وفقا لمنشور لشركة "ميتا".

وقال المنشور إن التطبيق متاح في أكثر من 100 دولة على كل من متجر تطبيقات آب ستور الخاص بآبل ومتجر غوغل بلاي.

وبينما تم إطلاق ثريدز كتطبيق مستقل، يمكن للمستخدمين تسجيل الدخول إليه بواسطة بيانات دخولهم إلى إنستغرام ومتابعة الحسابات نفسها، مما يجعله إضافة سهلة لأكثر من ملياري مستخدم نشط شهريا لإنستغرام.

وقال رئيس التحليل المالي في شركة الاستثمار "إيه. جيه بيل" داني هيوسون، "لا يسع المستثمرين إلا أن يكونوا متحمسين بعض الشيء إزاء احتمال وجود "قاتل لتويتر" حقا لدى ميتا".

ويأتي إطلاق ثريدز بعد أن تبادل زوكربيرغ وماسك انتقادات لاذعة لأشهر، بل هددا بخوض نزال واقعي في قفص لفنون القتال المختلطة في لاس فيغاس.





تحديات تويتر

وكان ماسك قد اشترى تويتر مقابل 44 مليار دولار في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، لكن قيمة المنصة تراجعت منذ ذلك الحين، إذ واجهت نزوحا جماعيا للمعلنين وسط تخفيضات كبيرة في عدد العاملين وخلافات حول الاعتدال في المحتوى، وكانت أحدث خطوات المنصة هي الحد من عدد التغريدات التي يمكن للمستخدمين قراءتها يوميا.

وتناول زوكربيرغ في منشوراته اللاحقة على "ثريدز" تلك التحديات، فقد كتب "أعتقد أنه يجب أن يكون هناك تطبيق للمحادثات العامة به أكثر من مليار شخص. لقد حظي تويتر بفرصة للقيام بذلك ولكنه لم ينجح. آمل أن ننجح نحن".

وحصلت علامات تجارية مثل "بيلبورد" و"إتش بي أو" و"نتفليكس" على حسابات في غضون دقائق من تدشين التطبيق، وكذلك فعل مشاهير مثل شاكيرا.

وبناء على تفقد رويترز للتطبيق، يبدو أنه لا يعرض أي إعلانات.