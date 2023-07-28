قتلى وجرحى في انفجار بمنطقة السيدة زينب بريف دمشق

قتل 6 أشخاص وأصيب 23 آخرون الخميس جراء انفجار عبوة ناسفة في منطقة السيدة زينب بريف دمشق (جنوب العاصمة السورية)، وفق ما نقله الإعلام الرسمي السوري عن وزارة الداخلية.

وأوردت وزارة الداخلية السورية أن الحادث وقع جراء انفجار عبوة ناسفة بدراجة نارية متوقفة بالقرب من سيارة أجرة، مشيرة إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة.

ويعد هذا الانفجار الثاني الذي تشهده المنطقة هذا الأسبوع، حيث أصيب شخصان في انفجار آخر الثلاثاء الماضي. وتأتي الانفجارات في موسم الذروة بالنسبة لضريح السيدة زينب الذي يتوافد عليه الزوار الشيعة للاحتفال بذكرى عاشوراء.

وخلال الأيام الماضية، شددت القوى الأمنية إجراءاتها في منطقة السيدة زينب بالتزامن مع مجالس إحياء ذكرى عاشوراء لدى الشيعة.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هجوم الخميس، لكن تنظيم الدولة الإسلامية أعلن مسؤوليته عن هجمات سابقة على المنطقة، حيث أسفر هجوم عام 2017 عن مقتل 40 شخصا على الأقل.

كما شهدت المنطقة تفجيرا في فبراير/شباط 2016، تبناه تنظيم الدولة، وأوقع 134 قتيلا في حصيلة تعد من الأكثر دموية جراء تفجير منذ اندلاع الثورة السورية منتصف مارس/آذار 2011.

وخلال سنوات القتال في سوريا، تعرضت منطقة السيدة زينب لهجمات وتفجيرات دامية، إلا أنها تراجعت إلى حد كبير خلال الأعوام الماضية.

وتسبب قمع النظام السوري لثورة شعبية عام 2011 في تحولها لنزاع دام قُتل خلاله أكثر من نصف مليون شخص، وألحق دمارا واسعا بالبنى التحتية واستنزف الاقتصاد. كما شرّد وهجّر أكثر من نصف عدد السكان داخل البلاد وخارجها.