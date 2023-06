أول سيدة تركية تتولى هذا المنصب.. أردوغان يعين حفيظة أركان رئيسة للبنك المركزي

قالت الجريدة الرسمية التركية إن الرئيس رجب طيب أردوغان عيّن "حفيظة غاية أركان" وهي مسؤولة تنفيذية سابقة في القطاع المالي بالولايات المتحدة، رئيسة للبنك المركزي التركي، في الوقت الذي يستعد فيه البنك لتغيير المسار وتشديد السياسة بعد سنوات خفض فيها أسعار الفائدة وشهدت أزمة غلاء المعيشة.

وشغلت "حفيظة أركان" في السابق منصبي الرئيسة التنفيذية المشاركة في بنك "فيرست ريبابليك" (First Republic Bank) والمديرة العامة في "غولدمان ساكس" (Goldman Sachs). وستتولى "حفيظة أركان" زمام الأمور بعد إعادة انتخاب أردوغان في 28 مايو/أيار الماضي، وبعد أقل من أسبوع من إشارة الرئيس إلى أن البلاد ستبتعد عن السياسات الاقتصادية غير التقليدية.

وستكون "حفيظة أركان" خامس من يتولى رئاسة "المركزي" في 4 سنوات، وستحل محل شهاب قافجي أوغلو الذي قاد حملة أردوغان لخفض أسعار الفائدة والتي أطلقت انهيارا تاريخيا للعملة الوطنية عام 2021 ودفعت التضخم إلى ذروته في 24 عاما عندما تجاوز 85% العام الماضي.

وقد رافق الإعلان عن تعيين "حفيظة أركان" في الجريدة الرسمية قرار تعيين قافجي أوغلو رئيسا لهيئة التنظيم والرقابة المصرفية (بي دي دي كيه).

وخفض "المركزي" سعر الفائدة إلى 8.5% من 19% عام 2021، وتدار الليرة إلى حد بعيد من خلال عشرات اللوائح التي تغطي الائتمان والصرف الأجنبي.

وتراجعت العملة التركية مسجلة سلسلة من أدنى مستوياتها على الإطلاق هذا الأسبوع، وجرى تداولها عند 23.5010 ليرة بالنسبة للدولار عقب الإعلان، بالقرب من أدنى مستوى قياسي لها.

President Erdogan chooses seasoned banker Hafize Gaye Erkan to succeed Sahap Kavcioglu as the governor of Türkiye's central bank https://t.co/kjWsKKmtAK pic.twitter.com/MHu7Bhb2uN

— TRT World (@trtworld) June 9, 2023