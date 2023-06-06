أردوغان يعيّن إبراهيم قالن رئيسا للاستخبارات

عيّن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، المتحدث السابق باسم الرئاسة إبراهيم قالن رئيسًا لجهاز الاستخبارات خلفًا لهاكان فيدان الذي تولى وزارة الخارجية.

ونقلت ذلك وكالة الأناضول التركية للأنباء عن بيان صادر عن دائرة الاتصال بالرئاسة التركية.

وكان أردوغان أعلن عن تشكيلة حكومته الجديدة أول أمس الأحد بعد أداء اليمين الدستورية في أعقاب فوزه بجولة الإعادة في انتخابات الرئاسة على حساب مرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو.

وشهدت الحكومة تغيير جميع وزراء الحكومة السابقة باستثناء اثنين هما وزير الصحة، ووزير السياحة والثقافة، وكان من أبرز التعيينات إسناد وزارة الخارجية إلى هاكان فيدان الذي كان يشغل منصب رئيس الاستخبارات منذ عام 2010.

كما تم تعيين محمد شيمشك وزيرا للمالية، وعلي يرلي قايا وزيرا للداخلية، ويشار غولر وزيرا للدفاع، علما بأن الأخير كان رئيسا لهيئة أركان القوات المسلحة التركية.

وقد أعلنت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية أمس الاثنين عن توكيل قائد القوات البرية موسى أوسوار برئاسة هيئة الأركان مؤقتا لحين تعيين رئيس آخر لها، كما أعلنت الدائرة عن تعيين خلوق غورغون رئيسا لهيئة الصناعات الدفاعية.