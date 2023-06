ناشطون يتظاهرون أمام بنك كندي احتجاجا على استثماره في شركة أسلحة إسرائيلية

تظاهر العشرات من الناشطين في مدينة فانكوفر (غربي كندا) السبت الماضي أمام بنك "سكوشا بنك" احتجاجًا على تعاونه مع شركة "إلبيت سيستمز" الإسرائيلية التي تعمل في مجال تصنيع الأسلحة.

Today in Vancouver! We were out on the streets to call to #Free_Walid_Daqqah , the Palestinian prisoner and intellectual who is fighting for life and freedom from Zionist prison. We marched to @scotiabank to demand they drop their $500M investment in Israeli arms dealer Elbit! pic.twitter.com/qAdxnZPmKh

