"مجرم حرب".. الاتهامات تلاحق كيسنجر في ذكرى ميلاده الـ100

مع اقتراب موعد احتفاله بعيد ميلاده الـ100، برز اسم هنري كيسنجر وزير الخارجية الأميركي الأسبق وأحد أشهر وجوه السياسة الخارجية في التاريخ الأميركي عبر منصات التواصل مع مطالبات بمحاكمته كـ"مجرم حرب".

وعلى الرغم من أن موعد عيد ميلاد كيسنجر يصادف يوم 27 من الشهر الجاري، فإن اسمه برز على مواقع التواصل بعد لقاء متلفز أجراه منذ يومين مع شبكة "سي بي إس" (CBS) الأميركية.

كيسنجر الذي حصل على جائزة نوبل للسلام عام 1973 عن دوره في قيادة مباحثات السلام ووقف الحرب بين أميركا وفيتنام، أشير له بأصابع الاتهام على مر العقود الماضية بتحمل مسؤولية مقتل 900 ألف مدني في كمبوديا ولاوس.

وحسب أرشيف وزارة الخارجية الأميركية، فإن كيسنجر الذي كان يشغل منصب مستشار الأمن القومي في عام 1969 نصح الرئيس ريتشارد نيكسون آنذاك بضرب المناطق الحدودية بين فيتنام ولاوس.

وعلى الرغم من بدء المفاوضات بالفعل بين الجانبين، فإن كيسنجر قال لنيكسون "إذا ضربنا كمبوديا بعنف، سوف يجعل ذلك موقفهم ضعيفا في المفاوضات".

وقدرت هيئات حقوقية دولية مثل "هيومن رايتس ووتش" أن عدد الضحايا وصل إلى 600 ألف مدني بكمبوديا ونحو 300 ألف في لاوس.

وذكرت جامعة يال الأميركية العريقة أن الطائرات والمدافع الأميركية أمطرت كمبوديا ولاوس بنحو 2.8 مليون طن من المواد المتفجرة.

ووصف عدد من نشطاء منصات التواصل كيسنجر بأنه "مجرم حرب"، مع بروز مطالب بمحاكمته ما دام على قيد الحياة.

1. He is turning 100 2. He lived long enough that his politics are now moderate compared to Biden’s administration 3. He’s not serving multiple life sentences for war crimes

There are three sad things about Henry Kissinger turning 100.

Henry Kissinger has lived to 100 today out of pure evil and spite. pic.twitter.com/Xc2xDsTm8E

وقالت المدونة لامبي لويس "هنري كيسنجر أقدم مجرم حرب على قيد الحياة بالعالم، سيحتفل به بعد بلوغه الـ100 عام في غضون أسابيع قليلة وسيتظاهر الجميع بأن الرجل ليس مجرم حرب حيا أيّد إبادة جماعية".

Henry Kissinger, the oldest living war criminal in the world, will be celebrated for turning 100 in a few weeks and everyone will pretend the dude is NOT A LIVING WAR CRIMINAL who backed genocides.

