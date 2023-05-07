الجامعة العربية تقرر استئناف مشاركة وفود سوريا في اجتماعاتها بعد غياب 11 عاما

أفاد بيان للجامعة العربية بأن وزراء الخارجية العرب تبنوا رسميا -في اجتماعهم اليوم الأحد- قرارا ينص على عودة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة، واستئناف مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعاتها، بعد غياب 11 عاما.

من جهته، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري -في كلمة بالجلسة الافتتاحية لوزراء الخارجية العرب بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة- إنه لا حلّ عسكريا للأزمة السورية.

وعبّر شكري عن الاقتناع بأن السبيل الوحيد لتسوية الأزمة السورية هو حلّ سياسي بملكية سورية خالصة، وقال إنه يتطلع لمواصلة خطوات تطبيق نتائج اجتماع عمّان بشأن سوريا، ودعم المجتمع الدولي لها.

ويأتي قرار الجامعة العربية بشأن سوريا قبل قمة عربية مقررة بالسعودية في 19 مايو/أيار الجاري.

وكانت الجامعة العربية جمّدت عضوية سوريا فيها ردا على قمع النظام السوري الاحتجاجات الداعية لإسقاطه التي انطلقت في مارس/آذار 2011.