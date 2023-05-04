قتيلة وجرحى بإطلاق نار في أتلانتا الأميركية

قُتلت امرأة وأصيبت 4 أخريات أمس الأربعاء عندما فتح مسلّح النار في قاعة انتظار في أحد مستشفيات مدينة أتلانتا في جنوبي الولايات المتحدة، وفق ما أعلنت الشرطة.

وأفادت الشرطة بأن المشبته به في إطلاق النار، الذي شهده مستشفى "نورث سايد" بُعيد الظهر بالتوقيت المحلي، يدعى ديون باترسون، وهو عنصر سابق في خفر السواحل، وقد لاذ بالفرار بعد الواقعة.

وقالت شرطة أتلانتا على تويتر "نعتقد أن المشتبه فيه مسلح وخطير، ونحذّر من الاقتراب منه".

وقال أندري ديكنز رئيس بلدية أتلانتا إن الضحايا نساء.

وأعلنت الشرطة في مؤتمر صحافي عصر أمس الأربعاء، أن الضحايا تراوح أعمارهن بين 25 و71 عاما.

وأشار قائد الشرطة دارين شيربوم إلى أن أجهزة عدة تشارك في ملاحقة المشتبه فيه، بينها مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) وجهاز الأمن السرّي.

وقال شيربوم إن والدة باترسون كانت برفقته في قاعة الانتظار في المستشفى، وإنها لم تصب في إطلاق النار. وأوردت شبكة "سي إن إن" (CNN) الإخبارية الأميركية أن باترسون استشاط غضبا خلال زيارة قبل أن يفتح النار.

وأضاف شيربوم أن من السابق لأوانه معرفة ما إذا تم استهداف أحد من الضحايا على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن عائلة المشتبه فيه تتعاون مع التحقيق.

ونشرت السلطات صورة لباترسون بدا فيها مرتديا سروالا داكنا، ومغطيا رأسه ويضع كمامة، وحاملا مسدسا.

وأظهرت لقطات تلفزيونية انتشار عناصر الشرطة وأجهزة إنفاذ القانون في الموقع، كما أظهرت عددا من سيارات الإسعاف.

وأعلن البيت الأبيض أن الرئيس جو بايدن ونائبته كامالا هاريس أحيطا علما بالواقعة. وشدّدت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار على وجوب "اتّخاذ مزيد من الخطوات لمكافحة العنف الذي نشهده في مجتمعاتنا ومدارسنا وكنائسنا"، مشيرة إلى أن صلاحيات الرئيس مقيّدة على هذا الصعيد.

ومنذ مطلع العام الحالي سجّلت في الولايات المتحدة أكثر من 190 إطلاق نار جماعيا، وفق منظمة "أرشيف العنف المسلح".

وفي الولايات المتحدة يتخطى عدد قطع الأسلحة النارية عدد السكان، كما أن البلاد تسجّل أعلى معدّل للوفيات المرتبطة بالأسلحة بين الدول المتقدمة: 49 ألفا في العام 2021 مقابل 45 ألفا في العام السابق.