سي إن إن: تسريب صوتي يكشف احتفاظ ترامب بوثيقة سرية عن إيران

نقلت شبكة "سي إن إن" (CNN) الأميركية عن مصادر قضائية قولها إن الادعاء الفدرالي حصل على تسجيل صوتي للرئيس السابق دونالد ترامب، أقر فيه بأنه يحتفظ بوثيقة سرية لوزارة الدفاع (بنتاغون).

ويسعى ترامب للحصول على ترشيح الحزب الجمهوري لخوض سباق الرئاسة في 2024.

ويعود التسجيل الصوتي لعام 2021، واعترف فيه ترامب باحتفاظه بعد مغادرته منصبه بوثيقة سرية للبنتاغون تتعلق بهجوم محتمل على إيران.

وأفادت الشبكة بأن التسجيل الصوتي يشير إلى أن ترامب كان يدرك أنه احتفظ بمستندات سرية بعد مغادرته البيت الأبيض، وذلك وفقا لمصادر مطلعة على التحقيق الذي تجريه وزارة العدل حول المستندات السرية التي كان يحتفظ بها في مارالاغو بولاية فلوريدا.

وقال مصدران إن تصريحات ترامب أشارت إلى رغبته في مشاركة المعلومات، لكنه كان على دراية بالقيود المفروضة على قدرته على رفع السرية عن الوثائق بعد مغادرته منصبه.

ولم يرد أحد المتحدثين باسم ترامب حتى الآن على طلب للتعليق. كما لم يعلق بعد بيتر كار المتحدث باسم مكتب المستشار الخاص جاك سميث في وزارة العدل.

ويحقق سميث في طريقة تعامل ترامب مع الوثائق السرية، ومدى ضلوعه في مساعي إلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها ترامب أمام الرئيس الحالي جو بايدن.

وفي الثامن من أغسطس/آب الماضي، داهم عناصر مكتب التحقيقات الفدرالي "إف بي آي" (FBI) مقر إقامة ترامب في منتجع "مار إيه لاغو" بولاية فلوريدا، بإذن قضائي وبموافقة مدير مكتب التحقيقات ووزير العدل، بحثا عن وثائق سرية حكومية مفقودة رفض ترامب تسليمها بعد خروجه من البيت الأبيض.

وقالت وسائل الإعلام الأميركية إن المحققين يشتبهون في أن الملياردير الجمهوري انتهك قانون مكافحة التجسس الذي يحدد بحزم من يحق له حيازة الوثائق السرية وكيف يحوزها.

من جهته، نفى ترامب ارتكاب مخالفات، إلا أنه لم يقدم أي تفسير موثوق لسبب حصوله على الوثائق أو عدم إعادتها في وقت سابق.