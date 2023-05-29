سلطان عمان يزور إيران لأول مرة.. توقيع 4 اتفاقيات في مجالات الاقتصاد والطاقة

وقّعت إيران وسلطنة عمان 4 اتفاقيات في مجالات الطاقة والاقتصاد خلال زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق إلى طهران التي تستغرق يومين، في أول زيارة له لإيران.

وبحث سلطان عُمان مع الرئيس الإيراني قضايا ثنائية وإقليمية ودولية عدة.

وسبق للرئيس الإيراني أن زار سلطنة عمان في مايو/أيار 2022، وتم التوقيع على 12 مذكرة تفاهم بين البلدين خلال تلك الزيارة.

وفي هذا السياق، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الرئيس الإيراني وسلطان عمان أكدا خلال اجتماعهما الثنائي أهمية وجود علاقات إقليمية قوية، وتعزيز العلاقات بين الدول الإسلامية.

وأضاف عبد اللهيان -في تصريح صحفي- أن بلاده تؤكد أن مسقط لديها مكانة ممتازة في السياسة الخارجية الإيرانية.

تعاون ثنائي

بدوره، قال وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي إن سلطان عمان أكد خلال لقائه الرئيس الإيراني أهمية توجه إيران لتعزيز العلاقات مع الدول المجاورة لما فيه مصلحة وخير المنطقة، وفق تعبيره.

وأضاف البوسعيدي -في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الإيراني- أن الخارجية العمانية ستستمر في تعاونها ومشاوراتها مع طهران لإيجاد حلول سلمية للملفات الإقليمية.

وصرح وزير الخارجية العماني بأن سلطنة عمان وإيران ستتعاونان من أجل تفعيل الاتفاقيات الثنائية المبرمة بين الجانبين، مضيفا أن الهدف الرئيسي هو تطوير التعاون في مجالات متنوعة تشمل النفط والغاز والطاقة المتجددة والزراعة والصناعة والملاحة البحرية.

كما قال إن الهدف الرئيسي يشمل أيضا تأسيس علاقات مباشرة بين الموانئ العمانية والإيرانية.

في السياق ذاته، ذكر بيان لوزارة الخارجية العمانية أن سلطنة عمان وإيران تدرسان التعاون في مجالي الطاقة والمعادن.

وقال البيان إن وزير الطاقة والمعادن العماني سالم بن ناصر العوفي اجتمع مع وزير النفط الإيراني جواد أوجي وناقشا مشروعات تطوير حقل هنغام-بخا وتصدير الغاز إلى عُمان.