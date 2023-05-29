داود أوغلو يعلق على فوز أردوغان بولاية جديدة

هنّأ رئيس حزب المستقبل في تركيا أحمد داود أوغلو، الاثنين، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لإعادة انتخابه مجددا لقيادة البلاد.

جاء ذلك في تسجيل مصور بثه على حسابه في تويتر، قيّم فيه نتائج الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد.

وقال داود أوغلو: "أهنئ السيد طيب أردوغان الذي أعيد انتخابه رئيسا. وأود أن أشكر السيد كمال كليجدار أوغلو الذي كافح من أجل الديمقراطية في ظل ظروف غير متكافئة، وكذلك زعماء تحالف الشعب ورؤساء البلديات الذين كافحنا معهم".

وأشاد داود أوغلو بالمشاركة الكبيرة في عملية الاقتراع، شاكرا كافة المواطنين الذين توجهوا إلى صناديق الاقتراع وأدلوا بأصواتهم.

وذكر أن ما وصفه بالنضج الديمقراطي الذي ظهر من خلال المشاركة الكبيرة في الانتخابات، هو أكبر ضمانة لمستقبل البلاد.

وفي الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت أمس الأحد، حصل أردوغان على 52.16% من الأصوات، مقابل 47.84% لمرشح المعارضة كمال كليجدار أوغلو، وفق ما أعلنت الهيئة العليا للانتخابات.

وداود أوغلو عضو بما يعرف بالطاولة السداسية التي تجمع رؤساء أحزاب المعارضة ورشحت كمال كليجدار أوغلو لخوض الانتخابات الرئاسية ممثلا عن تحالف "الشعب" مقابل أردوغان.

وداود أوغلو (64 عاما) مفكر وسياسي تركي تدرج في المناصب من مستشار لرئيس الوزراء إلى وزير للخارجية إلى رئيس للوزراء ورئيس حزب العدالة والتنمية خلفا لأردوغان الذي انتخب رئيسا في 2014، حيث ترأس 3 حكومات متتالية، فضلاً عن عضوية البرلمان في 3 فترات تشريعية.

استقال داود أوغلو من رئاسة العدالة والتنمية والحكومة في مايو/أيار 2016 إثر خلافات مع الرئيس أردوغان وبقي نائبا في البرلمان حتى 2018 دون نشاط بارز، وغاب عن الحياة العامة والإعلام باستثناء ليلة الانقلاب الفاشل في 2016، وكان واضحا عدم تأييده للتعديل الدستوري الذي أقر الانتقال للنظام الرئاسي في 2017.

وبعد الانتخابات البلدية التي خسر فيها حزبه بلديتي إسطنبول وأنقرة أصدر داود أوغلو بيانا سرد فيه انتقادات للعدالة والتنمية والرئيس أردوغان، ثم استقال من الحزب عام 2019 ليؤسس حزب المستقبل في ديسمبر/كانون الأول من العام نفسه.