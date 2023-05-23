عاجل | نتنياهو: إسرائيل ستفاجئ إيران
عاجل | نتنياهو: إسرائيل ستفاجئ إيران
عاجل | رئيس الوزراء الإسرائيلي: نفاجئ إيران دوما وسوف نفاجئ كل أعدائنا
عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: على سلاح الجو الإسرائيلي أن يكون مستعدا في كل لحظة
عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: في معركة غزة الأخيرة نفذنا المهمة بنجاح لكن الهدف الرئيسي الذي نستعد له معقد وصعب
عاجل | هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: الأعداء تمكنوا من تضخيم قضايا غير هامة بشأن برنامجنا النووي لتحقيق أغراض سياسية
عاجل | هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: العدو بات يدرك أنه لا يمكن إزالة قدرات إيران النووية
عاجل | هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لا معنى لأي تهديدات تشمل الصناعة النووية الإيرانية
عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: استهداف منشآتنا النووية يعني إشعال حرب واسعة تتحمل إسرائيل مسؤوليتها
عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: إسرائيل تعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة وتحاول الظهور بمظهر القوي
عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: إسرائيل تحاول تبرير اعتداءاتها على سوريا وتخشى تقوية دمشق دفاعاتها الجوية بمساعدة إيران
عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: التهديدات المتزايدة تؤكد أن إسرائيل هي أساس عدم الأمن والاستقرار في المنطقة
عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: لسنا دعاة حروب لكن على العالم أن يدرك أنه لا خطوط حمراء في ردنا على إسرائيل
عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: كلام إسرائيل عن استعدادها لضرب منشآتنا النووية هو إرهاب رسمي يقابل بصمت دولي
عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: التهديدات الإسرائيلية لن تؤثر في سير الأحداث وهي نتيجة لعمق المشاكل الداخلية