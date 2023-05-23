عاجل | نتنياهو: إسرائيل ستفاجئ إيران

عاجل | رئيس الوزراء الإسرائيلي: نفاجئ إيران دوما وسوف نفاجئ كل أعدائنا

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: على سلاح الجو الإسرائيلي أن يكون مستعدا في كل لحظة

عاجل | وزير الدفاع الإسرائيلي: في معركة غزة الأخيرة نفذنا المهمة بنجاح لكن الهدف الرئيسي الذي نستعد له معقد وصعب

عاجل | هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: الأعداء تمكنوا من تضخيم قضايا غير هامة بشأن برنامجنا النووي لتحقيق أغراض سياسية

عاجل | هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: العدو بات يدرك أنه لا يمكن إزالة قدرات إيران النووية

عاجل | هيئة الطاقة الذرية الإيرانية: لا معنى لأي تهديدات تشمل الصناعة النووية الإيرانية

عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: استهداف منشآتنا النووية يعني إشعال حرب واسعة تتحمل إسرائيل مسؤوليتها

عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: إسرائيل تعيش مرحلة ضعف داخلي غير مسبوقة وتحاول الظهور بمظهر القوي

عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: إسرائيل تحاول تبرير اعتداءاتها على سوريا وتخشى تقوية دمشق دفاعاتها الجوية بمساعدة إيران

عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: التهديدات المتزايدة تؤكد أن إسرائيل هي أساس عدم الأمن والاستقرار في المنطقة

عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: لسنا دعاة حروب لكن على العالم أن يدرك أنه لا خطوط حمراء في ردنا على إسرائيل

عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: كلام إسرائيل عن استعدادها لضرب منشآتنا النووية هو إرهاب رسمي يقابل بصمت دولي

عاجل | مسؤول إيراني للجزيرة: التهديدات الإسرائيلية لن تؤثر في سير الأحداث وهي نتيجة لعمق المشاكل الداخلية