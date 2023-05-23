لجنة 6+6 الليبية: توافقنا على النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة وأعضاء مجلس الأمة

أعلنت لجنة 6+6 المشتركة المكلفة من المجلس الأعلى للدولة بليبيا ومجلس النواب بإعداد القوانين الانتخابية أنها حققت توافقا كاملا بخصوص النقاط المتعلقة بانتخاب رئيس ليبيا وأعضاء البرلمان.

وأفادت اللجنة خلال المؤتمر الصحفي، في ختام ثاني أيام مشاوراتها بمدينة بوزنيقة المغربية أن تنظيم الانتخابات الرئاسية والتشريعية سيكون وفق إجراءات متزامنة، وأن السلطة التشريعية القادمة أي مجلس الأمة ستتشكل من غرفتين مجلس النواب ومجلس الشيوخ.

كما أشادت اللجنة بالتقدم المنجز في تحديد وتوزيع مقاعد مجلسي النواب والشيوخ حسب الدوائر الانتخابية.

وأكدت اللجنة حرصها على استكمال مشاريع القوانين الانتخابية المختلفة خلال هذا الاجتماع ببوزنيقة، بما يحقق التوصل إلى إطار تشريعي توافقي شامل بالتشاور مع الهيئات القضائية وبعثة الأمم المتحدة.

وكان مجلس النواب الليبي في طبرق صوت في 16 مايو/ أيار الجاري بالأغلبية لصالح إيقاف فتحي باشاغا، عن رئاسة الحكومة المعينة من طرف المجلس التي كلف بها في مارس/ آذار 2022، وإحالته للتحقيق، وذلك خلال جلسة بمدينة بنغازي (شرق)، بدلا من مدينة طبرق (شرق) التي اعتاد عقد جلساته بها.

وفي فبراير/ شباط 2022، كلف مجلس النواب باشاغا، بتشكيل حكومة جديدة بعد إعفاء حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة، الذي رفض القرار، وأيده في ذلك غالبية أعضاء المجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري)، ما أدى إلى انقسام السلطة التنفيذية مجددا في ليبيا.