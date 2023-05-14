تايوان تعثر على حطام منطاد رصد في جزيرة صغيرة قرب الصين

عثر الجيش التايواني على حطام منطاد رصد جوي، يشتبه أنه من صنع الصين، على واحدة من الجزر الصغيرة الواقعة على خط المواجهة بالقرب من الصين.

وذكرت قيادة الدفاع في أرخبيل "ماتسو" التابعة للجيش -في بيان لها- أن فرقها في "جوجوانج" عثرت على حطام ما يشتبه أنه منطاد رصد جوي على طريق خارج معسكرها، خلال دورية مساء أمس السبت.

والمنطاد المشتبه مدوّن عليه الأحرف الصينية المبسطة لشركة "شنغهاي تشانج وانج" لتكنولوجيا الأرصاد الجوية ومطبوع عليه المسبار اللاسلكي الرقمي "جي.تي. إس12".

وتستخدم تايوان أحرفا صينية معقدة أو تقليدية، بينما تستخدم الصين أحرفا صينية مبسطة.

وخلص تحقيق أولي إلى أن الحطام يخص ما يشتبه أنه منطاد رصد جوي.

وسيجري جيش تايوان مزيدا من الفحوص على الحطام، ويعتزم أيضا مواصلة تعزيز دورياته لمراقبة التحركات من كثب حول قواعده العسكرية.

وكان منطاد صيني حلق فوق الولايات المتحدة في فبراير/شباط الماضي وأثار أزمة دبلوماسية بين البلدين، إذ تتهم واشنطن -التي أسقطت المنطاد بواسطة مقاتلة من طراز "إف-22" (F-22) قبالة شواطئ كارولينا الجنوبية- بكين بأنها أرسلته للتجسس ولكن الصين تنفي ذلك.

وتشهد العلاقات بين الصين وتايوان توترا ازدادت حدّته في الأشهر القليلة الماضية على خلفية تبادل زيارات بين مسؤولين تايوانيين وأميركيين.

وتعدّ بكين جزيرة تايوان -التي يبلغ عدد سكانها 24 مليون نسمة- أرضا صينية لم تتمكّن حتى الآن من إعادة توحيدها مع بقية أراضيها منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 1949.

وكانت الصين عبّرت عن معارضتها لأي اتصالات رسمية بين هذه الجزيرة والولايات المتحدة التي تقدم لتايوان دعما عسكريا في مواجهة بكين منذ عقود.