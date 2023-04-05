وسم "الأقصى يستغيث" يتصدر المنصات واستنكار لاعتداءات الاحتلال

تصدّرت وسوم (هاشتاغات) المسجد الأقصى، والأقصى يستغيث والقدس، قائمة الوسوم الأكثر تداولا في عدد من البلدان العربية، حيث عبّر عدد من الناشطين عن استنكارهم الشديد لما قامت به قوات الاحتلال من اقتحام للمسجد الشريف وتقييد للمصلين الشبان بداخله.

وندد النشطاء بجرائم الاحتلال، ونشروا على نطاق واسع مقاطع فيديو وصورا توثّق الانتهاكات بحق المصلين والمسجد وباحاته.

هذا المشهد مباشر من المسجد الاقصى وفي رمضان يا مسلمين!!! صورة لاعتقال جنود جيش الاحتلال للمعتكفين داخل المسجد القبلي بالمسجد الأقصى. pic.twitter.com/55P1KBA0mZ — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) April 4, 2023

وفيما دعت مساجد القدس إلى النفير العام، جدد المرابطون تأكيدهم على حماية الأقصى وفدائه بالروح والدم، والذود عنه أمام كل محاولات تدنيسه والعبث بمحتوياته.

مآذن #القدس تدعو للنفير العام إثر اقتحام قوات الاحتلال للمسجد القبلي في #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/0zDv89gb4M — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 5, 2023

والليلة الماضية، اقتحمت قوات الاحتلال المسجد القبلي والمسجد الأقصى في صلاة التراويح لإخلائه من المعتكفين، وألقت قنابل الصوت داخل المسجد، وقطعت التيار الكهربائي عن المسجد القبلي، وحطمت باب العيادة الطبية.

شاهد آثار اقتحام قوات الاحتلال للمسجد القبلي في #المسجد_الأقصى pic.twitter.com/xLvwruLttn — قناة الجزيرة (@AJArabic) April 5, 2023

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، فقد اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الأربعاء المسجد الأقصى واعتدت على المعتكفين داخله واعتقلت المئات منهم.

آثار الخراب في الجامع القبلي في #المسجد_الأقصى المبارك بعد اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين فيه في شهر #رمضان المبارك. #الاقصى_يستغيث #الاعتكاف_العظيم pic.twitter.com/a9085742K2 — Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) April 5, 2023

ووثقت عدد من الصور اعتداء شرطة الاحتلال على النساء وجرّهن وإهانتهن، كما أظهرت وحشية الجنود الإسرائيليين خلال اعتقال المصلين وإخراجهم من باحات الأقصى، فضلا عن الاعتداء بالضرب على المعتكفين.

ومن بين أكثر المواقع تداولا خلال الساعات الماضية اعتداء جنود الاحتلال على المصلين المقدسيين في المسجد الشريف، وبينما تعالت الصرخات وردد العشرات عبارات "يا الله يا الله"، و"الله أكبر".

نساء المسلمين يصرخن تحت وقع ضربات جنود الاحتلال.. مشاهد مروعة من داخل #المسجد_الأقصى لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين!!!#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/IQlXVDDB2m — رضوان الأخرس (@rdooan) April 4, 2023

ووصف عدد من المتابعين هذه المشاهد بالمروّعة والتي تدمي القلب، ودعوا الله لنصرة الأقصى والمرابطين فيه.

وقال الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الدكتور علي القره داغي تعليقا على مقطع الاعتداء على المصلين، إن جيش الاحتلال في أوضح صوره وفي أجلى مظاهره يعتدي بالضرب على المعتكفين والمرابطين في المصلى القبلي لإجبارهم على الخروج.

نساء المسلمين يصرخن تحت وقع ضربات جنود الاحتلال.. مشاهد مروعة من داخل #المسجد_الأقصى لاعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي على المصلين!!!#الأقصى_يستغيث pic.twitter.com/IQlXVDDB2m — رضوان الأخرس (@rdooan) April 4, 2023

كما نشر ناشطون مقاطع تظهر آثار الخراب في الجامع القبلي بعد اعتداء قوات الاحتلال على المعتكفين فيه في الشهر الكريم.

قوات الاحتـ ـلال تخرب محتويات المصلى القبلي أثناء اقتحامهم #المسجد_الأقصى لإخلاء المعتكفين استعدادا لعيد الفصح اليهودي pic.twitter.com/S2J4TLt7iG — شبكة رصد (@RassdNewsN) April 5, 2023

تعليقات واستنكار

وفي تعليقه على ما يحدث قال الكاتب والأكاديمي السعودي أحمد بن راشد بن سعيّد إنه "لولا المطبّعين وأشباه المطبّعين ما تجرّأ العدو على تدنيس المسجد الأقصى المبارك في شهر رمضان، وما أطلق يده القذرة لقمع إخواننا وأخواتنا المرابطين والمعتكفين في أولى القبلتين، وثالث المسجدين". و"لولا فتح السفارات، وفتح الأجواء، وتبادل الوفود، ما شعر الصهاينة بالأمان".

#الأقصى_يستغيث.

لولا المطبّعون وأشباه المطبّعين ما تجرّأ العدو على تدنيس #المسجد_الأقصى المبارك في شهر #رمضان، وما أطلق يده القذرة لقمع إخواننا وأخواتنا المرابطين والمعتكفين في أولى القبلتين، وثالث المسجدين. لولا فتح السفارات، وفتح الأجواء، وتبادل الوفود، ما شعر الصهاينة بالأمان،… pic.twitter.com/dYgonvyhwc — أحمد بن راشد بن سعيّد (@LoveLiberty_2) April 4, 2023

وتحت تعليق: دماء داخل المحراب دماء على رؤوس النساء وتكسير لعظام المعتكفين والمعتكفات، علّق الكاتب الفلسطيني رضوان الأخرس على صورة تظهر تلطخ حجاب سيدة فلسطينية بالدماء بسبب الاعتداء عليها.

من جهته قال أحد المغردين إن هذه الصورة "لا تحتاج الجامعة العربية ولا المؤتمر الإسلامي"، بل "تنتظر الفاروق أو خالد أو صلاح الدين"، وتابع قائلا: "لهفي عليهم لو رآها أحدهم لما بات الجند إلا في القدس".

هذه الصورة لا تحتاج الجامعة العربية،

ولا المؤتمر الإسلامي، هذه الصورة تنتظر الفاروق أو خالد أو صلاح الدين،

لهفي عليهم لو رأها أحدهم،

لما بات الجُند إلا في #القدس .#المسجد_الاقصى #الاقصى_يستغيث pic.twitter.com/asj2KKyj1F — ALI Al Taie | علي الطائي (@ALI_7YO) April 5, 2023

من جهتها تداولت حسابات أخرى الصورة وقامت بالتعديل عليها عبر رسم ورود باللون الأحمر عوضا عن بقع الدماء، وعلقوا عليها بعبارة "سلامتك يما".

سلامتك يما ..

اعتدت قوات الاحتلال عليها بوحشية وهي معتكفة في المسجد الأقصى . #المسجد_الاقصى 🇵🇸🖤🥀. pic.twitter.com/xTXKTKfcdJ — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) April 5, 2023

دعوات للاقتحام

وكانت جماعات الهيكل المزعوم قد دعت إلى اقتحام المسجد الأقصى بالتزامن مع بداية الفصح، إلا أن هذا العام شهد أيضا دعوات مكثفة لذبح قرابين العيد داخل باحاته.

ويبدأ عيد الفصح اليهودي اعتبارا من غروب شمس الأربعاء 5 أبريل/نيسان ويستمر حتى 12 من الشهر ذاته.

وكانت حركة عائدون لجبل الهيكل المتطرفة قد رصدت مكافأة قدرها 20 ألف شيكل (5.575 دولارا أميركيا) للمستوطن الذي يتمكن من ذبح قربان الفصح داخل الحرم القدسي.

كما رصدت الحركة مبلغ خمسة آلاف شيكل (1.393 دولارا) لأي مستوطن يتم اعتقاله أو منعه من إدخال القربان إلى الحرم القدسي.

وعلى توتير نشرت منصات عربية نقلا عن منظمة "عائدون للهيكل، صورة تظهر نشطاء إسرائيليين متطرفين بطريقهم إلى القدس وبحوزتهم قربان عيد الفصح لذبحه في الأقصى.

تغطية صحفية| منظمة "عائدون للهيكل": نشطاؤنا بطريقهم إلى القدس وبحوزتهم قربان عيد الفصح لذبحه في الأقصى. pic.twitter.com/mTKdfs0Ctm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) April 5, 2023

وفي تعليقه على الأمر قال الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني ياسر الزعاترة: عشرات الإصابات بين صفوف المعتكفين في المسجد الأقصى، سعار الغزاة ينطلق تمهيدا لاحتفالات اليوم والأيام القادمة بعيد الفصح اليهودي.

عشرات الإصابات بين صفوف المعتكفين في المسجد الأقصى.

سعار الغزاة ينطلق تمهيدا لاحتفالات اليوم والأيام القادمة بعيد الفصح اليهودي.

هنا بدأت شرارة الانتفاضة من قبل، ومنه ستنطلق من جديد.

لا هيكل هنا، وسيذهب الغزاة إلى الجحيم.

سلام الله على المرابطين، والعار لمن يخذلهم. — ياسر الزعاترة (@YZaatreh) April 5, 2023

وأضاف "هنا بدأت شرارة الانتفاضة من قبل، ومنه ستنطلق من جديد. لا هيكل هنا، وسيذهب الغزاة إلى الجحيم سلام الله على المرابطين، والعار لمن يخذلهم".