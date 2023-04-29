الرئيس العراقي يزور طهران ويبحث مع نظيره الإيراني العلاقات الثنائية

بحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي اليوم السبت مع نظيره العراقي عبد اللطيف رشيد في طهران العلاقات بين البلدين، وذلك في أول زيارة رسمية يقوم بها الرئيس العراقي لإيران منذ انتخابه في أكتوبر/تشرين الأول 2022.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية أن الجانبين تناولا خلال المباحثات الملفات ذات الاهتمام المشترك بين البلدين، فضلا عن مناقشة كيفية تسديد العراق الديون والمستحقات المترتبة عليه لإيران في ملف تصدير الطاقة، حسب الوكالة.

ورافق الرئيس العراقي وفد حكومي رفيع المستوى، وفق ما أوردت وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع).

وفي مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره العراقي قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي إن بلاده ترفض الوجود الأجنبي والوجود الأميركي في المنطقة، وتؤمن بأن الحوار الإقليمي سيؤدي إلى تعزيز الأمن في المنطقة وحل مشاكلها.

وأضاف أن أي محاولات لزعزعة الأمن في العراق تعتبر تهديدا لزعزعة الأمن في إيران، وفق تعبيره.

حصة العراق المائية

وذكرت الوكالة العراقية الرسمية أن رشيد "فور وصوله إلى مجمع سعد آباد التاريخي شمال طهران أجرى مباحثات مشتركة مع الرئيس الإيراني".

وقال رشيد خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الإيراني "تربطنا علاقات مشتركة مع إيران، وزيارتنا إلى طهران تأتي للتأكيد على العلاقات بين البلدين".

وأضاف أن "العلاقات بين العراق وإيران ثابتة ومتماسكة وغير قابلة للتغيير، أتقدم بالتهنئة للتطور في العلاقات بين إيران والسعودية".

كما شدد الرئيس العراقي على "ضرورة مراعاة إيران حصة العراق المائية".

ويعاني العراق منذ سنوات انخفاضا متواصلا في الموارد المائية، وفاقم أزمة شح المياه كذلك تدني كميات الأمطار في البلاد على مدى السنوات الماضية.