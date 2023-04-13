قطر والبحرين تقرران إعادة العلاقات الدبلوماسية

أعلنت إدارة الاتصال والإعلام في وزارة الخارجية القطرية -في بيان لها- أن اجتماعا ثانيا للجنة المتابعة القطرية البحرينية انعقد في مقرّ الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج بالرياض، وأفضى إلى قرار بإعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، وفقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وأحكام معاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية.

وأكد الجانبان أن هذه الخطوة تأتي انطلاقا من الرغبة المتبادلة في تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز التكامل والوحدة الخليجية، وفقا لمقاصد النظام الأساسي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية.

كما أكدا أن الخطوة تأتي أيضا احتراما لمبادئ المساواة بين الدول، والسيادة الوطنية والاستقلالية، والسلامة الإقليمية، وحسن الجوار.