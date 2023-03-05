الجيش اللبناني يجبر دورية إسرائيلية على التراجع بعد خرقها الخط الأزرق

أعلن الجيش اللبناني، اليوم الأحد، أنه أجبر دورية عسكرية إسرائيلية على التراجع عن حدود بلاده الجنوبية بعد خرقها الخط الأزرق.

والخط الأزرق حددته الأمم المتحدة لانسحاب القوات الإسرائيلية من لبنان عام 2000، وتتحفظ بيروت على بعض المناطق التي يمر بها في ظل استمرار احتلال تل أبيب لأراض لبنانية.

وقالت قيادة الجيش، في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني، إن "دورية تابعة للعدو الإسرائيلي خرقت اليوم بين الساعة 11:55 والساعة 12:00 الخط الأزرق قرب النقطة 1 في بلدة عيتا الشعب بمسافة متر واحد تقريبا، فحضرت دورية من الجيش اللبناني وأجبرت الدورية المعادية على التراجع إلى ما بعد الخط الأزرق باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة".

ووفق البيان، حضرت دورية من قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل) للتحقق من الخرق، مشيرًا إلى أنه تتم متابعة الموضوع بالتنسيق مع القوة المذكورة.

ونقل مراسل الأناضول عن مصدر أمني لبناني قوله، إن الجنود الإسرائيليين حاولوا وضع سياج شائك داخل الحدود قبل تدخل عناصر الجيش ومنعهم من ذلك.

ولم يصدر عن الجانب الإسرائيلي تعليق فوري حول بيان الجيش اللبناني.

ومطلع فبراير/شباط الماضي، دعا الجيش اللبناني، إلى إزالة شريط شائك أقامته إسرائيل في منطقة متنازع عليها عند حدود لبنان الجنوبية.

ويشكو لبنان مرارًا من خرق إسرائيل لمجاله الجوي ومياهه الإقليمية ويطالب الأمم المتحدة بالتدخل لوقف هذه الانتهاكات.