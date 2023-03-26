وزير خارجية الصين يوجّه رسائل لواشنطن بشأن تطبيع العلاقات بين البلدين

قال وزير الخارجية الصيني تشين قانغ إن موقف الصين تجاه إقامة علاقة صحية ومستقرة وبناءة مع الولايات المتحدة لم يتغير، على الرغم من أنها تأمل بتوقف الولايات المتحدة عن استخدام وسائل "غير مألوفة" لاحتواء بلاده.

وقال تشين خلال لقائه مع ممثلين لمنظمات وشركات صديقة للولايات المتحدة في بكين إن الصين تأمل في أن يعمل البلدان معا لتعزيز العلاقات الثنائية للتغلب على الصعوبات.

وأوضح تشين أن موقف بلاده بشأن تطوير علاقات صحية ومستقرة وبناءة بين الصين والولايات المتحدة، لا يزال دون تغيير. وقال إن الصين تؤمن دائما بضرورة احترام البلدين لبعضهما، وبالتعايش السلمي، والتعاون من أجل تحقيق منفعة متبادلة بين البلدين.

وحث تشين الجانب الأميركي على التخلي عن عقلية المكسب والخسارة، والتوقف عن احتواء وقمع الصين من خلال وسائل غير عادلة، والعمل مع بكين لإعادة العلاقات الثنائية إلى مسار التنمية الصحية والمستقرة.

وقال تشين إن الصين ستواصل توفير بيئة أعمال أفضل للشركات العالمية بما في ذلك الشركات الأميركية، ورحب بالأخيرة لمواصلة توسيع استثماراتها في بلاده.

وتشهد العلاقات الصينية الأميركية تدهورا منذ زيارة رئيسة مجلس النواب السابقة نانسي بيلوسي لتايوان في أغسطس/آب الماضي، وإلقائها خطابا وصف بالعدائي بين الجانبين.

ووصلت العلاقات الثنائية لمستوى متدن جديد العام الجاري، بعدما أسقطت الولايات المتحدة ما يعتقد أنه بالون تجسس صيني في سماء الولايات المتحدة، وهو ما تنفيه بكين بشدة.