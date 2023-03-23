ميقاتي يدعو لإنقاذ لبنان بانتخاب رئيس للجمهورية

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي اليوم الخميس، إن "الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد"، مشددا على أن الحل هو انتخاب رئيس للجمهورية.

وجاء كلام ميقاتي في مؤتمر صحفي عقب لقائه رئيس مجلس النواب نبيه بري في مقره بالعاصمة بيروت، وفق بيان صادر عن مكتب بري.

وأشار ميقاتي إلى أنه "تم تأجيل انعقاد اجتماع هيئة مكتب المجلس النيابي (كان مقررا اليوم الخميس) لإحالة بعض القوانين إلى اللجان النيابية لدراستها، كي تكون الجلسة النيابية المقبلة منتجة على صعيد القوانين".

وعن لقائه مع بري، قال إن "وجهات النظر كانت متفقة، وأكدت أن الأوضاع تقتضي عملية طوارئ سريعة لإنقاذ البلد، فالحكومة لا تستطيع أن تقوم بدورها مع مجلس نيابي معطل ومع غياب انتخاب رئيس للجمهورية".

ومنذ سبتمبر/أيلول الماضي، أخفق البرلمان 11 مرة في انتخاب خلف للرئيس السابق ميشال عون الذي انتهت ولايته في أكتوبر/تشرين الأول 2022، في حين تستمر الحكومة الحالية في تصريف الأعمال منذ الانتخابات النيابية في مايو/أيار الماضي.





من يدفع الثمن؟

وأكد ميقاتي أن "انتخاب رئيس للجمهورية ضروري وهو الحل، ومن ينتقد ما نقوم به (انعقاد مجلس الوزراء في ظل غياب رئيس للبلاد) فليذهب وينتخب رئيسا".

وقال "إننا أمام 3 خيارات: إما الاتفاق مع صندوق النقد الدولي (على قرض للبنان) أو الاتفاق مع بعضنا البعض، أو ألا نتفق بتاتا.. وهذا ما نقوم به". وتساءل مستنكرا "من المستفيد إذا لم نتفق؟! الشعب يدفع الثمن، والقوى السياسية هي المسؤولة عن ذلك".

وحذّر صندوق النقد الدولي اليوم الخميس من أن لبنان في وضع خطير للغاية بعد مرور عام على التزامه بإصلاحات أخفق في تطبيقها، وحث الحكومة اللبنانية على التوقف عن الاقتراض من البنك المركزي.

ويعاني اللبنانيون منذ عام 2019 أزمة اقتصادية حادة غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي بقيمة الليرة، فضلا عن شح الوقود والأدوية وسلع أخرى أساسية، إلى جانب انهيار القدرة الشرائية.

وتتهم كتل برلمانية نواب جماعة "حزب الله" وحلفائها بتعطيل انتخاب الرئيس، عبر التصويت بأوراق بيضاء في الدورة الأولى من كل جلسة ثم الانسحاب كي لا يكتمل نصاب الدورة الثانية.

ويقول مسؤولون في "حزب الله" إنهم يريدون "رئيسا لا يطعن المقاومة في الظهر"، معلنين دعمهم لترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية.