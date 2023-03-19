بلغت قوته 6.8 درجات وشعر به سكان بيرو.. 14 قتيلا على الأقل في زلزال بالإكوادور

قُتل 14 شخصا على الأقل وأصيب آخرون وفقا لحصيلة رسمية، جراء زلزال ضرب جنوب الإكوادور أمس السبت وشعر به سكان بيرو، مما ألحق أضرارا بمبان سكنية ومدارس ومراكز طبية.

وأفاد المعهد الأميركي لرصد الزلازل بأن الزلزال بلغت قوته 6.8 درجات على مقياس ريختر. في حين قالت السلطات الإكوادورية إن شدته بلغت 6.5 درجات، بينما ذكرت السلطات البيروفية أنها بلغت 6.7 درجات.

من جانبها، ذكرت هيئة الإعلام بالرئاسة أن الزلزال أسفر عن إصابة 380 شخصا، كما أعلنت السلطات أنه من غير المرجح أن يتسبب الزلزال في حدوث موجات مد عاتية (تسونامي) في المحيط الهادي.

وحض رئيس الإكوادور غييرمو لاسو مواطنيه -في تغريدة- على التزام الهدوء وتلقي المعلومات من خلال القنوات الرسمية.

Visité el Hospital General del IESS-Machala para verificar personalmente el estado de salud de los ciudadanos afectados por el sismo. Todos han sido atendidos por el personal de salud y tendrán seguimiento para su recuperación. Ecuatorianos, no están solos. pic.twitter.com/Ywb1d0vPYW — Guillermo Lasso (@LassoGuillermo) March 19, 2023

وقالت الهيئة إن ما لا يقل عن 44 منزلا قد انهار، بينما لحقت أضرار بـ90 منزلا. كما تضرر حوالي 50 مبنى تعليميا وأكثر من 30 مركزا طبيا، وإن عدة طرق أُغلقت بسبب الانهيارات الأرضية الناجمة عن الزلزال.

من جانبها، أعلنت السلطات في بيرو أن السكان شعروا بالزلزال في المنطقة الشمالية من البلاد، ولم ترد تقارير فورية عن أضرار بشرية أو مادية.