منتدى الأمن العالمي ينطلق في الدوحة.. قطر تؤكد على نهجها لتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية

انطلق في الدوحة منتدى الأمن العالمي لعام 2023، ويناقش على مدى 3 أيام إعادة تشكيل النظام العالمي بمشاركة عالمية رفيعة المستوى من القادة والسياسيين والخبراء والأكاديميين وصنّاع القرار.

وسيركز المنتدى على النهج الدولي لإدارة الصراعات والأزمات والتعاون، وسيشمل مناقشات حول مواضيع مثل أزمة الطاقة العالمية ونهج تعزيز الاقتصادات المستدامة، وتنافس القوى العظمى الذي شكلت الحرب في أوكرانيا ذروته، وكذلك دور مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

كما سيناقش المنتدى تحت شعار "إعادة رسم ملامح النظام العالمي: النزاعات والأزمات والتعاون"، مواضيع مُكافحة الإرهاب الدولي والتهديدات الناشئة وشبكات اليمين المُتطرّف وتمويلها ومخاطر المعلومات المُضلّلة والأخبار الكاذبة.

واستقطب المنتدى مشاركة رفيعة المستوى تجمع عددا من القادة الحكوميين والوزراء ورؤساء الوكالات الأمنية وصنّاع السياسات الحكومية، إضافةً إلى الخبراء المتخصصين والأكاديميين والصحفيين وقادة القطاع الخاص من الولايات المتحدة وأوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا والمحيط الهندي والشرق الأقصى.

وقد أكد الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، في افتتاح منتدى الأمن العالمي، على استمرار دولة قطر في نهجها القائم على الموازنة بين المصالح والمبادئ والوساطة لتسوية النزاعات الدولية بالطرق السلمية.

وشدد على أنّ قطر أصبحت شريكا يعتد به في صناعة السلام ودعم الاستقرار، مضيفا أن قطر ستواصل هذا الدور للتخفيف من حدة الأزمات والاستجابة للتحديات الراهنة، وتأكيدا على إمكانية إيجاد حلول دبلوماسية للنزاعات.

من جهته، أكد رئيس راوندا بول كاغامي، خلال جلسة نقاش في المنتدى، أنّ اتفاق بلاده مع المملكة المتحدة لاستقبال المهاجرين جاء انطلاقا من الوضع الصعب والظروف التي يعانيها هؤلاء، والتي أودت بحياة كثير منهم.

وقال إن "هؤلاء الناس كانوا ضحايا المتاجرين بالبشر، لهذا اتفقنا على عملية لإيجاد حل لهؤلاء، سواء أكانوا مهاجرين نظاميين أم غير نظاميين. فالنظاميون ينبغي جلبهم إلى هنا والتعامل معهم في بيئة سليمة، ويمكن أن يختاروا بين العودة إلى بلدانهم أو البقاء هنا. كما يمكن أن تكون هناك دولة ثالثة مستعدة لاستقبالهم".

ومنتدى الأمن العالمي هو مؤتمر دولي سنوي يناقش خلاله كبار المسؤولين والخبراء حول العالم التحديات الأمنية على الساحة الدولية. وانطلقت النسخة الأولى منه عام 2018، وعلى مدى سنوات مُتعدّدة جمع مُنتدى الأمن العالمي شبكة دوليّة مُتميّزة من المُشاركين، من الحكومات ووكالات إنفاذ القانون والمؤسّسات الأكاديميّة ووسائل الإعلام بالإضافة إلى القطاع الخاص، وذلك من أجل التطرّق إلى التحديات المُعقّدة في مجال الأمن العالمي.