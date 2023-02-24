أوكرانيا تعرض إحصائية "كبيرة" لخسائر الجيش الروسي خلال عام من الحرب

أعلنت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الجمعة، أن روسيا فقدت بالفعل 146 ألفا و820 جنديا في أوكرانيا، من بينهم 970 أمس الخميس فقط.

جاء ذلك في بيان نشرته هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية في صفحتها على فيسبوك وأوردته وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وتأتي الإحصائية بالتزامن مع إحياء الذكرى الأولى لاندلاع الحرب في أوكرانيا التي بدأت في 24 فبراير/شباط 2022 بإعلان روسيا بدء عمليتها الخاصة هناك.

وأوضح بيان هيئة الأركان أنه خلال عام من الحرب، شملت خسائر الجانب الروسي الذي وصفته بالعدو 3 آلاف و393 دبابة و6 آلاف و600 مركبة قتالية مدرعة وألفين و363 من أنظمة المدفعية و474 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و228 من أنظمة الدفاع الجوي.

وأضاف البيان أنه تم أيضا تدمير 247 منظومة مضادة للطائرات و299 طائرة و287 مروحية، و18 سفينة حربية، و2033 طائرة مسيرة، و5 آلاف و224 من المركبات وخزانات الوقود، و229 من وحدات المعدات الخاصة، وما إجماليه 873 صاروخ كروز.

ويتعذر التحقق من هذه الأرقام من مصدر مستقل إلا أن كييف وحلفاءها الغربيين عادة ما يعلنون بشكل دوري عن خسائر يصفونها بالكبيرة للجيش الروسي، في حين أن موسكو تورد أيضا إحصاءات بشكل شبه يومي عن خسائر الطرف الآخر، كما أنها تعترف بوقوع خسائر في صفوف قواتها.

وفي ظروف حرب أوكرانيا واتساع رقعة المواجهات لا يمكن التحقق من دقة إحصاءات الجانبين.