طالبان تعتبر العقوبات الأميركية عليها عقبة أمام تطوير العلاقات

أعلنت الخارجية الأفغانية اليوم الخميس أن قرار الولايات المتحدة وضع قيود على بعض قياداتها يعد عقبة أمام تطوير العلاقات بين الجانبين.

وأشارت الخارجية -في بيان- إلى أن استمرار العقوبات التي وصفتها بغير المشروعة على النظام المالي والمصرفي انتهاك واضح لحقوق الإنسان.

وأعلنت واشنطن -أمس الأربعاء- فرض قيود جديدة على منح التأشيرات لأفراد من حركة طالبان، ردا على "منع توظيف النساء وتعليمهن" في أفغانستان.

IEA Ministry of Foreign Affairs considers the recent statement by the US State Department imposing visa restrictions on some leaders of the Islamic Emirate as an obstacle to the development of ties between the two sides. pic.twitter.com/fOWKWiPyzZ

— Ministry of Foreign Affairs – Afghanistan (@MoFA_Afg) February 2, 2023