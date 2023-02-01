مع تراجع قيمة الدينار.. رئيس وزراء العراق يعلن رصد تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج

أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شيّاع السوداني مساء الثلاثاء رصد تحويلات احتيالية للدولار إلى الخارج، وهو ما كشفه تطبيق نظام "سويفت" لمراقبة التحويلات المالية، وذلك بالتزامن مع تراجع قيمة الدينار مقابل الدولار.

وأوضح رئيس الوزراء في تصريحات تلفزيونية أن تهريب العملة إلى الخارج كان يتم عبر تحويلات على أساس فواتير مزوّرة لواردات يتمّ تضخيم أسعارها.

وقال السوداني "ماذا يعني أننا كنّا نستورد بضائع بقيمة 300 مليون دولار في اليوم الواحد؟ حتما هذه الأموال كانت تخرج من العراق وهذه كانت مشكلة مزمنة منذ سنوات".

واستدل رئيس الوزراء على وجود التهريب بالقول إنه قبل تطبيق نظام سويفت كان البنك المركزي العراقي يبيع التجّار كميات من الدولار تفوق بأضعاف ما يبيعهم إياها اليوم، ومع ذلك فليس هناك أي سلع مفقودة في الأسواق اليوم.

وأضاف "هناك سلع يُدخلونها بأسعار غير منطقية، واضح أن الهدف منها إخراج العملة خارج العراق، هذا الأمر يجب أن يتوقف".

وأكد السوداني أن حكومته شكلت "فرقا أمنية مختصة" لكشف المهرّبين وضبط الأموال المهربة.

وأوضح السوداني أن هناك تهريبا لأموال تُنقل إلى إقليم كردستان، ثم تذهب إلى دول الجوار، من دون أن يحدّد ما إذا كان يقصد تركيا أو إيران أو سوريا.

وقال السوداني إن الوضع المالي في العراق اليوم في أفضل الحالات لأن رجال الأعمال تعوّدوا على "التجارة الصحيحة والشرعية".

وأكد رئيس الوزراء أن وزير الخارجية فؤاد حسين والمحافظ الجديد للبنك المركزي سيكونان ضمن الوفد الذي سيتوجه إلى واشنطن بعد أسبوع لمناقشة آلية سعر الصرف وتقلّباته.

وخسر الدينار العراقي في غضون الشهرين الماضيين أكثر من 10% من قيمته أمام الدولار، مما دفع تجمعات شبابية وناشطين لتنظيم وقفة احتجاجية الأسبوع الماضي أمام البنك المركزي في بغداد.

ويعزو محللون تراجع قيمة العملة الوطنية إلى امتثال النظام المصرفي العراقي للوائح الدولية المتعلقة بتحويل الأموال، إذ بات لزاما= على المصارف إجراء التحويلات عبر منصة سويفت الإلكترونية، وذلك لمكافحة التهريب وغسيل الأموال.