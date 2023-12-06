الأنظار تتجه لليمن.. بريطانيا ترصد نشاط مسيّرة وانفجاران قرب إيلات الإسرائيلية

طالبت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، السفن في البحر الأحمر بتوخي الحذر بعد الاشتباه في هجوم بطائرة مسيرة غرب ميناء الحديدة اليمني، فيما سمع دوي انفجارين قرب مدينة إيلات الإسرائيلية.

وقالت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، اليوم الأربعاء، إنها تلقت تقارير عن واقعة تتعلق بما يشتبه في أنها طائرة مسيرة غربي ميناء الحديدة في اليمن، وطلبت من السفن العابرة للمنطقة توخي الحذر.

كما ذكرت شركة "آمبري" البريطانية للأمن البحري أنها علمت بواقعة تتعلق بطائرة مسيرة في المنطقة نفسها، مضيفة أنها تحقق في الأمر.

ولم يرد المزيد من التفاصيل بشأن الواقعة المذكورة التي تأتي بعد هجمات شنتها جماعة الحوثي على سفن إسرائيلية في البحر الأحمر ردا على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والذي أدى حتى الحين لاستشهاد أزيد من 16 ألف فلسطيني معظمهم من النساء والأطفال.

وقد أعلنت جماعة الحوثي مسؤوليتها عن هذه الهجمات، وقالت إنها جاءت استجابة لمطالب اليمنيين ودعوات من دول إسلامية للتضامن مع الشعب الفلسطيني. وتعهدت بمواصلة الهجمات حتى يتوقف العدوان الإسرائيلي على غزة.





قوة بحرية

وفي وقت سابق، أفادت تقارير بأن إسرائيل والولايات المتحدة تدرسان تشكيل قوة عمليات خاصة في البحر الأحمر، ردا على الهجمات التي تشنها جماعة الحوثي اليمنية على السفن الإسرائيلية.

وحسب هذه التقارير، فإن تل أبيب توجهت لدول بينها بريطانيا واليابان لتشكيل قوة عمليات خاصة للعمل بالبحر الأحمر، مشيرة إلى أن الطلب الإسرائيلي جاء إثر هجوم الحوثيين على 3 سفن تجارية مرتبطة بإسرائيل ومدمرة أميركية.

وأوضحت أن القوة الخاصة التي تسعى إسرائيل لتشكيلها ستعمل في إطار تحالف متعدد الجنسيات في باب المندب.

في السياق ذاته، نقلت الإذاعة الإسرائيلية حدوث انفجارين اليوم الأربعاء فوق البحر الأحمر قرب مدينة إيلات الإسرائيلية.

وتحدثت الإذاعة عن الاشتباه في اعتراض صواريخ أو مسيّرات أطلقت من اليمن.

وكانت جماعة الحوثي أيضا تبنت في وقت سابق إطلاق صواريخ باتجاه مدينة إيلات.