حزب الله يقصف تجهيزات ومعدّات تجسّس إسرائيلية في الجليل

أعلن حزب الله اللبناني، الجمعة، استهدافه تجهيزات ومواقع عسكرية إسرائيلية قبالة حدود لبنان الجنوبية، في حين أفادت مراسلة الجزيرة بأن صفارات الإنذار دوت في أنحاء عدة من الجليل.

وقال الحزب في بيانات منفصلة، إن عناصره استهدفوا صباح اليوم الجمعة رافعة تحمل تجهيزات ومعدّات تجسّس في مزارع دوفيف، بالأسلحة المناسبة.

وأشار حزب الله إلى أن مقاتليه استهدفوا موقع حدب يارون الإسرائيلي بالأسلحة المناسبة، وحققوا إصابة مباشرة.‏

‏من جهتها، أفادت وكالة الأنباء الرسمية اللبنانية، بإطلاق إسرائيل نيران رشاشات ثقيلة على منطقة أطراف بلدة البستان، من مواقع متاخمة لبلدة عيتا الشعب، جنوبي لبنان.

في هذه الأثناء، قالت مراسلة الجزيرة إن صفارات الإنذار دوت في إصبع الجليل للاشتباه في تسلل طائرة مسيرة، كما دوت أيضا في عرب العرامشة ومناطق عدة في الجليل الغربي.

وقال الجيش الإسرائيلي على منصة إكس إنه "متابعة للإنذار بتسلل قطعة جوية معادية شمال البلاد فالحديث إنما عن تشخيص خاطئ، لا توجد خشية من حادث أمني" في إشارة إلى الاشتباه بتسلل طائرة مسيرة.

وأضاف "تم رصد إطلاق عدة قذائف من لبنان تجاه منطقتي دوفيف وبرعام الحدوديتين". وأوضح الجيش الإسرائيلي أنه هاجم مصادر النيران بالمدفعية، دون ذكر مزيد من التفاصيل.

ويتبادل حزب الله وفصائل فلسطينية في لبنان مع الجيش الإسرائيلي قصفا يوميا متقطعا منذ 8 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، مما أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى على طرفي الحدود.