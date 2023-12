ردا على استهداف أميركيين.. البنتاغون يقصف مواقع في العراق

قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إن الجيش الأميركي نفذ "ضربات انتقامية" -أمس الاثنين- في العراق بعد هجوم شنه في وقت سابق من اليوم نفسه مسلحون وأسفر عن إصابة 3 جنود أميركيين، أحدهم في حالة حرجة.

وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن -في بيان- إن "القوات المسلحة الأميركية شنّت ضربات ضرورية ومتكافئة على 3 منشآت في العراق تستخدمها كتائب حزب الله وجماعات تابعة لها".

وأوضح أن "هذه الضربات الدقيقة هي رد على سلسلة هجمات ضد طواقم أميركية في العراق وسوريا شنتها مليشيات ترعاها إيران، بما في ذلك هجوم شنته كتائب حزب الله التابعة لإيران وجماعات تابعة لها على قاعدة أربيل الجوية في وقت سابق من اليوم".

وأضاف "صلواتي للأميركيين الشجعان الذين أصيبوا".

— Secretary of Defense Lloyd J. Austin III (@SecDef) December 26, 2023