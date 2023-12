صحفي آخر يُقتل وصوت آخر يُسكت.. غضب لمقتل الزميل أبو دقة

نعى سياسيون وإعلاميون وناشطون الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة الذي استشهد، أمس الجمعة، خلال تغطيته للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظل الزميل الشهيد نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

كما أصيب في ذلك الهجوم الزميل وائل الدحدوح خلال التغطية لقصف إسرائيلي على المدرسة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين هناك.

وكتبت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر، على حسابها في موقع إكس، تنعى الزميل أبو دقة واصفة ما حدث بأنه "صحفي آخر يُقتل وصوت آخر يُسكت" مضيفة أن هذا هو أكبر عدد من الصحفيين الذين يقتلون في أي نزاع مسلح خلال هذا الوقت القصير.

وذكرت المسؤولة القطرية بأنه "عندما وقع الهجوم على (المجلة الفرنسية الساخرة) شارلي إيبدو احتشد زعماء العالم من أجل حرية التعبير "لكن من الواضح أنه لا يولد الصحفيون متساوين.. عزيزي سامر نعتذر لأننا لم نتمكن من حمياتك وتركناك وحدك تواجه ترسانتهم العسكرية الوحشية بكاميرتك فقط.. لقد خدعونا وأخبرونا أن الكلمات أقوى من البنادق وقد كانت حياتك وحياة عشرات الصحفيين ثمنا لندرك أن هذا مجرد كذبة.. لترقد روحك في سلام".

🇵🇸 #Ceasefire_In_Gaza_Now

It’s confirmed that #Samer_AbuDaqa passed away, he was targeted while covering an Israeli attack on a school in #Gaza (Khan Younis). Another #Journalist_Getting_Killed, another voice being silenced, but you don’t care do you?

This is the highest… https://t.co/wCP9f8lScn pic.twitter.com/3i8DFqKT7S

— لولوة الخاطر Lolwah Alkhater (@Lolwah_Alkhater) December 15, 2023