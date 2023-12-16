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صحفي آخر يُقتل وصوت آخر يُسكت.. غضب لمقتل الزميل أبو دقة

سامر أبو دقة
الزميل سامر أبو دقة مصور الجزيرة الذي استشهد نتيجة قصف الاحتلال مدرسة في غزة (الجزيرة)
16/12/2023-|آخر تحديث: 16/12/202302:45 ص (بتوقيت مكة المكرمة)

نعى سياسيون وإعلاميون وناشطون الزميل سامر أبو دقة مصور قناة الجزيرة الذي استشهد، أمس الجمعة، خلال تغطيته للقصف الإسرائيلي على مدرسة فرحانة في خان يونس جنوبي قطاع غزة.

وظل الزميل الشهيد نحو 6 ساعات بعد إصابته ملقى على الأرض ينزف ومحاصرا في محيط مدرسة فرحانة، ولم تتمكن سيارة الإسعاف من الوصول إليه إثر إصابته بجراح جراء شظايا صاروخ أطلقته طائرة استطلاع إسرائيلية.

كما أصيب في ذلك الهجوم الزميل وائل الدحدوح خلال التغطية لقصف إسرائيلي على المدرسة، وسط مناشدات لإجلاء الجرحى المحاصرين هناك.

وكتبت وزيرة الدولة للتعاون الدولي بالخارجية القطرية لولوة الخاطر، على حسابها في موقع إكس، تنعى الزميل أبو دقة واصفة ما حدث بأنه "صحفي آخر يُقتل وصوت آخر يُسكت" مضيفة أن هذا هو أكبر عدد من الصحفيين الذين يقتلون في أي نزاع مسلح خلال هذا الوقت القصير.

وذكرت المسؤولة القطرية بأنه "عندما وقع الهجوم على (المجلة الفرنسية الساخرة) شارلي إيبدو احتشد زعماء العالم من أجل حرية التعبير "لكن من الواضح أنه لا يولد الصحفيون متساوين.. عزيزي سامر نعتذر لأننا لم نتمكن من حمياتك وتركناك وحدك تواجه ترسانتهم العسكرية الوحشية بكاميرتك فقط.. لقد خدعونا وأخبرونا أن الكلمات أقوى من البنادق وقد كانت حياتك وحياة عشرات الصحفيين ثمنا لندرك أن هذا مجرد كذبة.. لترقد روحك في سلام".

ومن جانبه، نعى مندوب فلسطين بالأمم المتحدة، رياض منصور، مصور الجزيرة الشهيد أبو دقة الذي أصيب بغارة إسرائيلية وترك ينزف حتى الموت لمدة 6 ساعات.

بدوره، اكتفى متحدث باسم الخارجية البريطانية -في تصريحات للجزيرة- بالقول إن لندن بلاده جميع الأطراف على تجنب الهجمات المتعمدة على الصحفيين في غزة.

أما المتحدث باسم الأمن القومي بالبيت الأبيض جون كيربي فقال للصحفيين، وفق ما أوردت وكالة رويترز "ليس لدينا حتى الآن أي مؤشرات على أن الإسرائيليين يتعمدون ملاحقة الصحفيين الذين يغطون هذه الحرب".

 

على صعيد آخر، نقلت صحيفة واشنطن بوست الأميركية عن مصور يعمل لصالحها في غزة عبارات إطراء للزميل الشهيد حيث قال "اقتربت خلال الحرب من أبو دقة وكنا نمضي وقتا معا في مستشفى الناصر، هو دائم الابتسام، وكان الجميع يحبه".

وقد نعت رابطة الصحافة الأجنبية، في بريطانيا، عضو الرابطة الزميل أبو دقة الذي استشهد بغارة إسرائيلية على مدرسة تابعة للأمم المتحدة تؤوي نازحين في خان يونس جنوب القطاع المحاصر.

وبدورها، قالت لجنة حماية الصحفيين إن الحرب المستمرة منذ شهرين في غزة تسببت بخسائر فادحة في صفوف الصحفيين حيث قتل ما لا يقل عن 64 صحفيا وعاملا بمجال الإعلام. داعية السلطات الدولية إلى "إجراء تحقيق مستقل في الهجوم لمحاسبة مرتكبيه".

المصدر : الجزيرة + وكالات + الصحافة الأميركية + مواقع التواصل الاجتماعي