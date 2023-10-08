77 قتيلا في الهند بعد فيضان بحيرة جليدية بالهيمالايا

لقي ما لا يقل عن 77 شخصا حتفهم في فيضانات اجتاحت شمال شرقي الهند الأربعاء الماضي إثر هطول أمطار غزيرة على بحيرة جليدية في الهيمالايا، وفقا لحصيلة جديدة أوردتها السلطات اليوم الأحد.

وانتشلت السلطات 29 جثة من أماكن مختلفة في ولاية سيكيم، حسبما أفاد المسؤول الحكومي في هذه الولاية أنيلراج راي لوكالة الأنباء الفرنسية.

من جانبها، ذكرت شرطة منطقة جالبايغوري أنه تم العثور على 48 جثة أخرى في ولاية البنغال الغربية المجاورة. ولا يزال أكثر من 100 شخص في عداد المفقودين، وفق آخر حصيلة.

مكافحة الكوارث

في هذه الأثناء، عادت مستويات المياه على طول نهر تيستا إلى طبيعتها بعد أربعة أيام من ارتفاعها الناجم عن فيضان البحيرة الجليدية، حسبما أفاد مسؤول في مركز مكافحة الكوارث في سيكيم.

وجاء ارتفاع المياه بعدما غمرت الأمطار الغزيرة بحيرة لوناك الواقعة على مستوى مرتفع عند قاعدة نهر جليدي في القمم المحيطة بجبل كانغشينجونغا، ثالث أعلى جبل في العالم.

وتدفقت المياه باتجاه مجرى النهر، مما زاد ارتفاع مستوى مياهه بسبب الأمطار الموسمية، الأمر الذي نتج عنه إتلاف أحد السدود وجرف منازل.

وجرفت المياه جسورا وطرقا، كما انقطعت خطوط الهاتف، مما زاد تعقيد عمليات الإجلاء.

وتم إنقاذ أكثر من 2500 شخص، لكن ما زال هناك ثلاثة آلاف آخرين عالقين في مخيمات إغاثة مؤقتة في شمال الولاية، في ظل تأجيل عمليات الإنقاذ بالطائرة بسبب سوء الأحوال الجوية.

وتضرر أكثر من 1200 منزل في المجمل، وفق حكومة ولاية سيكيم.

مقتل جنود

وبين القتلى ثمانية جنود من الجيش الهندي يتمركزون في سيكيم قرب الحدود النائية للهند مع نيبال والصين.

وأعلنت وزارة الدفاع الهندية أمس السبت أن الفيضانات جرفت "أسلحة ومتفجرات" مخزنة في معسكرات للجيش.

يذكر أنه بين عامي 2011 و2020 ذابت الأنهار الجليدية في جبال الهيمالايا بوتيرة أسرع بـ65% مقارنة بالعقد السابق بحسب تقرير نشره في يونيو/حزيران الماضي المركز الدولي للتنمية المتكاملة للجبال، ومقره نيبال.

وقال علماء المناخ إن متوسط درجة الحرارة على سطح الأرض ارتفع بنحو 1.2 درجة مئوية منذ الحقبة ما قبل الصناعية، لكن المناطق الجبلية المرتفعة في كل أنحاء العالم ارتفعت درجة حرارتها بوتيرة مضاعفة.