فيديو يوثق آثار اقتحام القسام لموقع عسكري إسرائيلي

وثق مقطع مرئي تناقلته منصات التواصل الاجتماعي آثار اقتحام مقاتلي كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرية لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) لأحد المواقع العسكرية الإسرائيلية.

ويظهر المقطع عدة جثث لجنود إسرائيليين ملقاة على الأرض في أحد المواقع العسكرية الإسرائيلية التي اقتحمها عناصر كتائب القسام إيذانا بعملية "طوفان الأقصى"، التي أعلن عنها القائد العام للكتائب محمد الضيف.

واستولى عدد من مقاومي القسام على سلاح الجنود القتلى وبعض المعدات العسكرية التي كانوا يحملونها، بعدما بسط عناصر حماس سيطرتهم بالكامل على الموقع العسكري الإسرائيلي، ورددوا هتافات "قتلة الأطفال"، في إشارة إلى الجنود الإسرائيليين.

ومنذ أمس السبت تبث كتائب القسام مقاطع مرئية عبر إعلامها العسكري توثق عملية "طوفان الأقصى"، التي استخدمت فيها طائرات انتحارية وزوارق بحرية وقوات من المظليين، فضلا عن إطلاق آلاف الصواريخ تجاه البلدات والمستوطنات الإسرائيلية.