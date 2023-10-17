شاهد.. لحظة استهداف المستشفى المعمداني في غزة بغارة إسرائيلية

أظهر مقطع فيديو بثته قناة الجزيرة لحظة استهداف ساحات المستشفى الأهلي المعمداني، بغارة إسرائيلية، حيث يتجمع المئات من النازحين ممن التجؤوا إليه ظنا منهم أنه أكثر أمانا من منازلهم.

وأحدثت القذيفة انفجارا ضخما أعقبه ارتفاع ألسنة اللهب من ساحات المستشفى المستهدفة وسحابات دخان كثيفة، فيما ردد المصور كلمات "يا الله يا الله" لوقع المفاجأة والصدمة غير المتوقعة.

ويظهر مقاطع الفيديو أنه تم قصف المستشفى بصواريخ موجهة استهدفت ساحة تقع وسطه، وهو الأمر الذي تسبب بوقوع مئات الضحايا.

وحسب مراسل الجزيرة، فإن المستشفى كان يعج بمئات الأسر ممن التجؤوا إليه خلال الأيام الماضية بسبب قصف منازلهم، أو ظنا منهم أنه أكثر أمانا من أي مكان آخر في القطاع، وتشير التقديرات الأولية أنهم أكثر من ألفي شخص.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة أعلن للجزيرة أن ما يزيد عن 500 ضحية سقطوا في هذا الاستهداف، في حين قال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة للجزيرة إن أكثر من 300 شهيد قضوا في القصف.

من ناحيته، قال رئيس المكتب الإعلامي الحكومي في غزة إن الاحتلال يرتكب جريمة حرب جديدة في قصف ساحة مستشفى الأهلي.