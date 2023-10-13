الأمن الأردني يمنع المتظاهرين من الوصول للحدود مع إسرائيل

قال مراسل الجزيرة إن قوات الأمن الأردني منعت بالقوة وصول مئات المتظاهرين إلى الحدود الأردنية مع إسرائيل، وأطلقت بكثافة قنابل الغاز المسيل للدموع.

وتوجه الآلاف من الأردنيين للحدود تفاعلا مع قصف الاحتلال لقطاع غزة وقتل أكثر من 1500 مدني فلسطيني.

وذكر نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي أن عديدا من المتظاهرين سلكوا طرقا مختلفة لتفادي الحواجز الأمنية التي أقامتها أجهزة الأمن الأردنية لمنعهم من الوصول للمنطقة الحدودية.

ويمتلك الأردن أطول حدود مع إسرائيل حيث يبلغ طولها 238 كيلومترا، ويمتد عليها معبران هما جسر الشيخ حسين ومعبر وادي عربة.

قوات الأمن الأردنية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة على الأردنيين المتجهين نحو الحدود مع فلسطين المحتلة نصرة لغزة التي تباد من الصهانية بدعم أوروبي وأمريكي. الأهالي يقومون بتوزيع البصل على الشباب. والشباب مستمرين في التقدم نحو الحدود باستخدام الطرق الفرعية والجانبية.… pic.twitter.com/WfMT7favK0 — Sameer Mashhour 🇯🇴🇵🇸 (@sameermashhour) October 13, 2023

وكانت وزارة الداخلية الأردنية قد ذكرت أن التظاهر في مناطق الأغوار والحدود غير مسموح به.

وقالت الوزارة في بيان لها إنه "حرصا منها على سلامة المواطنين وضمان حق التعبير المشروع عن مشاعرهم الوطنية تجاه ما يحدث في الأراضي الفلسطينية، فإن الدعوة للتجمهر والتظاهر في مناطق الأغوار والحدود أمر غير مسموح به".

وذكرت أن الأجهزة الأمنية ستقوم باتخاذ كافة التدابير لمنع ذلك، وأن القوات المسلحة الأردنية ستتولى حماية تلك المناطق وضبط الأمن فيها.

وختمت الوازرة بيانها بالتأكيد أنها "ستظل على الدوام وكعهدها، الحارس الأمين على أمن الوطن".

كما صدرت عن الأمن العام الأردني دعوة للالتزام بما صدر من تعليمات والتقيد بالأماكن التي خصصت للوقفات والتجمعات.

وشهدت محافظات الأردن المختلفة على مدار الأيام الماضية تظاهرات شعبية تندد بالحرب التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة في أعقاب عملية "طوفان الأقصى".