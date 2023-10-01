إعلان نتائج التحقيق في حريق الحمدانية بالعراق ووزير الداخلية يقيل مسؤولين

أعلن وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري إقالة عدد من المسؤولين في محافظة نينوى وإحالتهم إلى القضاء على خلفية حريق صالة أفراح الحمدانية، الذي أودى بحياة 107 أشخاص و82 مصابا.

وفي مؤتمر صحفي عُقد في بغداد للإعلان عن نتائج التحقيقات، قال الشمري إن سبب الحريق هو إشعال ألعاب نارية لامست مواد سريعة الاشتعال في قاعة الاحتفالات.

وأفادت وكالة الأنباء العراقية (واع) بأن رئيس اللجنة اللواء سعد فالح كسار الدليمي قال في المؤتمر صحفي إن القاعة التي احترقت تتسع لـ500 شخص فقط، لكن تم إخلاء نحو 600 شخص منها، مشيرا إلى أن "الانهيار السريع للبناية أسهم في عرقلة عمليات الإنقاذ".

بدوره، أكد اللواء كاظم بوهان مستشار وزير الداخلية خلال المؤتمر -وفقا للوكالة- أن "الحادث عرضي وغير متعمد، وهناك قصور من أصحاب قاعة العرس"، لافتا إلى أن "الألعاب النارية ولدت طاقة حرارية عالية جدًّا، حيث إن الديكور الموجود في سقف القاعة حساس للحرارة وقابل للاشتعال، إضافة إلى أن أرضية القاعة أيضا سريعة الاشتعال، كما أن القاعة تحتوي على مخزن يضم كميات كبيرة من الكحول".

وذكر أن "القائمين على الألعاب النارية داخل القاعة يتحملون المسؤولية"، لافتا إلى أن "قطع التيار الكهربائي في القاعة سبّب حالة ذعر كبيرة"، كما أشار إلى أن "القاعة لا تحتوي على أبواب خروج متعددة".

وأمس السبت، أعلن حسين علاوي مستشار رئيس الوزراء العراقي إلقاء القبض على متهمين بالتقصير وعدم توفير شروط السلامة في ما يتعلق بفاجعة حريق صالة أفراح الحمدانية في محافظة نينوى، وكان من بينهم 3 مستثمرين للقاعة.

وقال علاوي لوكالة الأنباء العراقية إن رئيس الوزراء محمد شياع السوداني يشرف على التحقيق في حادث حريق الحمدانية، مؤكدا أن العقوبات ستكون مشددة بحق المقصرين.

وحسب شهود عيان، فإن الحريق أتى على قاعة الزفاف بسرعة قياسية ليل الثلاثاء الماضي. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت وسائل إعلام عراقية ونشطاء مقاطع فيديو صوّرها بعض الحاضرين قبيل اندلاع الحريق، وتظهر أجهزة للألعاب النارية وهي تطلق الشرارات التي لامست سقف القاعة وأشعلته.