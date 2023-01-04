بوتين يوجه رسالة لوزارة الثقافة الروسية.. ماذا وراءها؟

طالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس الثلاثاء حكومته بتنظيم عروض "أفلام وثائقية" في دور السينما بحلول فبراير/شباط المقبل حول "العملية الخاصة" التي تشنها قواته في أوكرانيا.

ونشرت رسالة على موقع الكرملين جاء فيها "نطلب من وزارة الثقافة تقديم مقترحات لضمان عرض أفلام وثائقية وطنية في دور السينما حول مواضيع تتعلق بالعملية العسكرية الخاصة ومكافحة انتشار أيديولوجيا النازية الجديدة والفاشية الجديدة".

ويأتي القرار بعد انتكاسات عدة للجيش الروسي في أوكرانيا، مع اضطراره في الأشهر الأخيرة للتخلي عن منطقة خاركيف (شمال شرق) ومدينة خيرسون (جنوب).

وتقول موسكو إن ما تصفها بالعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا تستهدف "اجتثاث النازية" منها، وتتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي والسلطات في كييف بالتواطؤ مع الأوساط القومية المتطرفة.

كما ترى موسكو الهجوم الذي تشنه قواتها على أوكرانيا منذ 24 فبراير/شباط الماضي نزاعا بالوكالة مع الغرب بسبب شحنات الأسلحة التي يمد بها كييف.